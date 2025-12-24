Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El refrán sobre Zamora que todo el mundo dice en España y que nació de la resistencia de la ciudad

Con el paso de los siglos, el episodio histórico se transformó en refrán

Arco de Doña Urraca. / Cedida

Abril Oliva

Es una de las frases más repetidas del refranero español y, sin embargo, pocos conocen su origen exacto. El dicho “Zamora no se hizo en una hora” no es solo una advertencia contra las prisas: es también un eco directo de uno de los episodios más intensos de la historia medieval de la ciudad.

La expresión hunde sus raíces en el asedio de Zamora de 1072, cuando la ciudad resistió durante meses los ataques del rey Sancho II de Castilla tras quedar bajo el control de doña Urraca. Las murallas, la estrategia defensiva y la firmeza de sus habitantes impidieron que Zamora fuera tomada por la fuerza, convirtiéndola en símbolo de resistencia y paciencia. La prolongación de aquel cerco, que solo terminó tras la muerte del propio Sancho II a las puertas de la ciudad, hizo que Zamora quedara asociada en la tradición popular a la idea de que las cosas importantes requieren tiempo. Con el paso de los siglos, el episodio histórico se transformó en refrán y acabó extendiéndose por toda España.

La frase sigue viva en el lenguaje cotidiano, aunque pocos saben de dónde viene.

La parte más didáctica de "EsperanZa" llega a los escolares de Zamora para "engancharse" a Las Edades del Hombre

B. B. G.

Otros refranes

La provincia de Zamora conserva un tesoro que no aparece en los mapas: su sabiduría popular. Y es aquí donde ganan terreno los refranes, esas expresiones que se transmiten de generación y generación reflejando a la sociedad de la época. Zamora es especialmente dada a dichos y refranes, desde el archiconocido "Zamora no se ganó en una hora" hasta el "Quien va a Toro y no bebe vino, ¿a qué vino?".

Estos dichos forman parte del ADN cultural de la zona, pequeñas cápsulas de identidad que revelan cómo se vive y cómo se habla.

Recopilamos algunos de los que tienen como protagonistas a Zamora, Benavente y Toro. Para los visitantes, descubrirlos es casi una experiencia turística más.

REFRANES

ZAMORA

  • “Zamora no se ganó en una hora"
  • “Quien va a Zamora y no ve la Catedral, algo deja por ver.”
  • “En Zamora, cada uno es traductor de su propia historia.”
  • “Por San Pedro, Zamora en pleno fuego.”
  • “Zamora, la bien cercada, nunca fue mal guardada.”

BENAVENTE

  • “El que va a Benavente y no ve la Torre, no ve nada.”
  • “En Benavente, más vale paso corto que trote caliente.”
  • “Benavente, buen lugar para comer y mejor para volver.”
  • “De Benavente al Esla, Dios te ampare si el aire sopla.”

TORO

  • “El que va a Toro y no bebe vino, ¿a qué ha venido?”
  • “Toro, fuerte y señorial, ni se esconde ni se da igual.”
  • “Entre el Duero y el vino de Toro, nada sabe mal.”
  • “Toro, tierra de buen pan y mejor cantar.”
  • “En Toro, quien mal anda, buen vino le falta.

