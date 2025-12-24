Francisco Guarido, alcalde de Zamora: "La ZBE el 1 de enero es un mito, no peligran los fondos europeos"

Queda un año y cinco meses para acabar el mandato y aún no tienen candidato de IU para las próximas municipales, ¿puede asegurar al 100% que no vuelva a presentarse, o solo al 99,9%?

Al 100%.

¿Incluso aunque se lo pidiera su partido como hace cuatro años?

Para nada. Al 100% que no.

En las apuestas de la terna de Pablo Novo, María Eugenia Cabezas y Diego Bernardo para ser el candidato, ¿cuál sería la suya, o sería al 33% cada uno?

Todos igual, por supuesto, incluido también Manuel (Alexander Alonso), que es un chico muy joven y cuando acabe el mandato tendrá ya la especialidad (médica). Yo no sé lo que hará con su futuro, ahora que los médicos están tan demandados, pero también es un candidato potente. Él, María Eugenia, Pablo, Diego...Yo creo que tiene que salir de la gente que tiene ya experiencia en el Gobierno, que ha estado cuatro, ocho o doce años, como María Eugenia. El candidato se elegirá en la Asamblea Local de Izquierda Unida. Creo que el relevo está garantizado, además con muchas garantías. Es gente muy solvente y respetada. Los candidatos tienen que hacerse respetar en la sociedad con su trabajo, con su manera de ser y con su vida habitual. Creo que los cuatro, incluso los nueve concejales, son buenos candidatos todos.

¿Cuándo se decidirá? Porque solo queda un año y pico...

Ahora vienen las autonómicas, y no queremos romper los tiempos que mantiene Izquierda Unida para la presentación de candidatos, queremos mantener los de las demás provincias. Imagino que después de las autonómicas de marzo, inmediatamente hay que elegir a los candidatos. El tiempo apremia.

El alcalde de Zamora, durante la entrevista. / José Luis Fernández

¿Descarta un relevo en la Alcaldía antes de las elecciones, que usted de un paso a un lado para que quede al frente el que será el candidato o candidata de IU?

Descartado totalmente. Esa nunca fue mi intención, a pesar de los comentarios que hubo en 2023 de que yo me presentaba para luego dejarlo. Soy una persona seria y cuando me comprometo a algo, lo hago. Me presenté para cuatro años y desde luego mi mandato acabará a mediados de junio de 2027, que es la programación en la que se hace el relevo siempre en toda España.

En cuanto a la elecciones autonómicas, ya se sabe que IU irá en solitario en Zamora con Miguel Ángel Viñas de cabeza de lista. ¿Eso implicará una mayor participación en la campaña de Francisco Guarido, que estuvo ausente en la de hace cuatro años?

Por supuesto que sí. Soy un militante más y, desde luego, vamos a apoyar toda la organización a Miguel Ángel Viñas, que es el candidato que ya hemos elegido en una asamblea provincial. Las cosas no son como hace cuatro años, desde luego, cuando teníamos una situación organizativa bastante caótica, que se ha demostrado con el tiempo que no ha sido eficaz. Me refiero a Unidas Podemos, que es la que hay ahora en Castilla y León y, de hecho, el procurador de Podemos vive al margen completamente de Izquierda Unida pese a que íbamos en coalición y eso yo creo que no es respetable. Y ahora la situación es que se respeta a Izquierda Unida de Zamora, que queremos ir en el solitario. Eso lo acepta la organización regional, tanto de Izquierda Unida como de Sumar. Por lo tanto, no hay ningún problema. Mi implicación desde luego será mayor, pero la mía y la de toda la organización, porque es que aquí el 90% pensamos igual y si pensamos igual, antes no nos implicamos y ahora sí que nos vamos a implicar.

En la Zona de Bajas Emisiones se pondrán detectores de CO2 y si se enciende la luz roja, se pondrán restricciones

En otras elecciones no habéis conseguido representación autonómica y tenían en Zamora ciudad muchos menos votos que en las municipales, ¿ven ahora posibilidades de tener un procurador regional por Zamora?

Las posibilidades pueden ser limitadas. Ahora vamos a trabajar todos en la misma dirección para apoyar a nuestro candidato Miguel Ángel Viñas, no se trata de pensar si vamos a sacar o no procurador, sino de cumplir nuestras expectativas. Es decir, defender el programa regional y nuestra candidatura como la de la gente que estamos en el Ayuntamiento y que se nos conoce como gente trabajadora. Saquemos o no saquemos, el pueblo lo dirá, pero nosotros vamos a por todas y después el pueblo tiene la palabra.

Sumar se retira en Zamora de cara a esos comicios pero, ¿descarta, en cualquier caso, ir con Podemos?

Absolutamente. No es que lo diga yo, es que ya lo ha dicho la asamblea provincial de IU. Ellos, además, han tenido la posibilidad de pactar con Izquierda Unida regional y no lo han hecho. Hubo ciertas tentativas con ellos, pero al fracasar, inmediatamente se eligió la vía de Izquierda Unida y de Sumar. No tiene vuelta atrás.

A principios de año estará el proyecto de reforma del puente de Hierro y las obras, de 4,35 millones, se iniciarán en 2026

Lleva diez años comiendo el turrón como alcalde. ¿Cuál es el proyecto del que se siente más orgulloso?

En el año 2025 estamos en una situación de explosión de todas las obras que se habían tramitado con anterioridad. Los primeros cuatro años fueron de reorganización interna del propio ayuntamiento, tanto económicamente como en materia de obras, porque no había absolutamente nada. En el segundo mandato nos cogió la pandemia justo en el inicio y nos lo desbarató todo, a nosotros y a todas las administraciones. Y en este tercer mandato creo que está dando sus frutos todo el trabajo que habíamos hecho anteriormente. De hecho, 2025 es el año en el que más obras hay en Zamora capital de toda la historia del ayuntamiento. Estoy muy orgulloso de todo lo que se ha hecho hasta ahora, del Museo Pedagógico, de los convenios con el Obispado para iniciar las obras de la trasera y del ascensor de la catedral que ahora ya están en marcha, del acuerdo que hemos hecho con el Seminario para que nos quede una parcela de 5.000 metros cuadrados en La Horta, y estoy orgulloso, sobre todo, de lo que se va a terminar como remate en 2026, que son obras complejas.

¿Qué obras municipales estarán terminadas el próximo año?

El mercado, que era una obra que nunca nadie le quiso meter mano, una obra muy compleja, porque había que hacer un mercado provisional, entre otras cosas; o el parque de bomberos, que son dos temas que vienen del inicio del año 2000, o antes incluso el de bomberos, desde que la estación de autobuses quedó vacía. También se acabará en 2026 el traslado de la policía al Banco de España, y yo creo que con eso rematamos todas las obras grandes, complicadas, que a nosotros alguna también nos ha dado mucha guerra, pero el caso es finalizarlas. Igualmente, van a finalizar trabajos que cofinancia el Ayuntamiento de Zamora como el centro cívico y el Museo de Semana Santa.

Hacer el elevador de San Cipriano con el Plan de Turismo es imposible, pero si lo dan de paso se licitará en 2026

¿Y qué nuevos proyectos habrá en 2026?

Queremos dejar un montón de proyectos hechos para empezarlos, bien en el 2026 o con el nuevo mandato en el 2027, porque la máquina no puede parar nunca. La diferencia entre el 2015 y el 2027 va a ser que en el 2015 no había nada, lo único que había era deuda municipal, y en el 2027 habrá infinidad de proyectos en marcha, sin deuda y con buena economía.

Uno de esos proyectos, por ejemplo, será la reforma del puente de Hierro. ¿Estará ya en obras el año que viene?

Sí, sin la menor duda, porque ya está el proyecto entregado. Se han hecho algunas correcciones, como en todos los proyectos, por parte de los servicios técnicos. Se están ultimando esas pequeñas modificaciones y el proyecto definitivo tiene que entregarse a principios de año. Exactamente, la obra va a costar 4.350.000 euros. Es mucho dinero, pero tenemos un gran remanente. Teniendo disponibilidad económica, hay que afrontar cosas que en el pasado eran imposibles.

¿Estará entre los proyectos fallidos de este año el ascensor del mirador de San Cipriano? Porque parece que no va a dar tiempo a hacerlo...

Sí va a dar tiempo, pero fuera del Plan de Turismo, porque era imposible. Es un proyecto complejo, no porque sea difícil sino porque está ubicado en un sitio crítico. Es muy difícil que en una primera andanada Patrimonio nos lo autorizara. Uno de estos días va a ir a la comisión de Patrimonio lo último que hemos presentado, para ver si se nos da de paso. Ese proyecto se acometerá, si nos lo dieran de paso, en el 2026, porque tenemos el dinero ya en una modificación de crédito que hemos hecho este año. Es decir, va todo rodado. Si nos lo dan de paso, debería de licitarse en el primer semestre del año.

Nuestra perspectiva es la de llegar a un acuerdo con los bomberos, sin duda

Además de este proyecto, también ha habido tiras y aflojas con Patrimonio en la trasera de la catedral y en la muralla de la feria, ¿pediría más flexibilidad a Patrimonio?

No, cada uno cumple con su función. Hay cosas que se nos han retrasado muchísimo, pero yo no echo la culpa a Patrimonio, ni muchísimo menos. Entiendo que son proyectos complicados. Lo mismo ha pasado con el Puente de Piedra. Tuvimos el debate hace ya años, que si el pretil, que si la barandilla... hubo contradicciones en la comisión de Patrimonio, como las hay en cualquier organismo, cada uno cumple con su función, pero ahí está el Puente de Piedra, hecho y terminado. En el caso del proyecto Renaturaliza, con la muralla de la avenida de la feria, pasa lo mismo. Era un proyecto nuestro, muy sencillo, que lo podíamos haber ejecutado. Pero es verdad que los derribos dejaron a la vista ciertos elementos que no es que tengan un gran valor, pero tienen algo de valor patrimonial, como las atarjeas y las canalizaciones de agua. Patrimonio quería que hiciéramos un proyecto conjunto de renaturalización y conservación del patrimonio y eso nos complicaba muchísimo el proyecto en el tiempo. Lo vamos a hacer, por supuesto, en 2026 con fondos propios. Es decir, cada uno cumple con su función, Patrimonio y Ayuntamiento, pero al final, lo importante es que todo va saliendo.

¿Cómo van los dos proyectos de la catedral, el de la nueva calle en la trasera de la seo y el del ascensor para hacer las cubiertas visitables?

Las dos obras forman parte de convenios con el Obispado, lo cual también denota el poder de diálogo que tiene este equipo de Gobierno. Cosas que antes parecían más fáciles, pero nunca se hicieron, ahora se hacen en convenios con el Obispado. Izquierda Unida, los comunistas y la Iglesia. El poder de diálogo está ahí, que es lo importante para la ciudad. Nosotros somos gente que sabemos gobernar en ese sentido y no nos importa hacer este tipo de convenios. Las obras van bien. En el caso de la trasera de la catedral, se ha aprobado una modificación en cuanto al proyecto por el tema del aljibe. Económicamente es neutro, pero el aljibe hay que dejarlo a la vista y eso nos obligaba a cambiar parte de la terraza levantada que iba a haber en esa zona. La obra se puede retrasar, creo que se ha pedido una prórroga de dos meses que hemos concedido por ese motivo, pero no hay ningún problema. En el caso del ascensor, la obra se ha comenzado por el foso y quizás se pueda retrasar algo porque excavar en el suelo de la catedral patrimonialmente seguro que siempre sale algo y nos retrasa. Pero el caso es iniciar las obras y acabarlas. Creo que la vamos a acabar en plazo porque el proyecto de turismo tuvo una prórroga hasta finales de marzo, igual que se conseguirá acabar el otro Plan de Turismo conjunto con la Diputación. En las aceñas de Gijón va todo fenomenal, el edificio de los Pelambres está ya acabado y el del camino Pastelero estamos en ello.

Sobre la Zona de Bajas Emisiones, queda una semana para el 1 de enero, cuando en teoría tendría que entrar en vigor, y no lo va a hacer porque ni siquiera hay aún ordenanza. ¿Temen que puedan quitarle los fondos europeos invertidos por ello?

En absoluto. Lo del 1 de enero del 2026 en el fondo es un mito. No hay ninguna normativa ahora mismo, y lo hemos preguntado en la Federación de Municipios y Provincias y al Ministerio de Transición Ecológica, que plantee esa fecha. No hay ningún peligro de que nos quiten los fondos que ya hemos invertido, como en la avenida del Ferrocarril, la plaza Puebla de Sanabria y las calles de lo que será la zona de bajas emisiones. Aun así, en enero se van a contestar las alegaciones que nos hicieron los grupos municipales, los vecinos y algunos grupos profesionales de tráfico. Vamos a contestarlas y llevaremos también la ordenanza para su aprobación inicial, que será una ordenanza de mínimos. Es decir, en la zona de bajas emisiones ya se ha reducido la circulación en el 90%. Es muy difícil ver coches en esas calles, solo entran ya los que van a sus garajes, los de carga y descarga o los profesionales que van a hacer un servicio. El objetivo está ya cumplido. La ordenanza básicamente se va a basar en definir la zona y decir que hay otras zonas posibles del estudio inicial, pero que en su día quedan supeditadas a que las apruebe el pleno. Nosotros solo vamos a aprobar las seis calles del tramo inicial. Se van a poner detectores de humos en todas las calles para ver el nivel de CO2. Si se enciende la luz roja, que será dificilísimo tras esa reducción del tráfico del 90%, se restringirían los coches que pudieran entrar exclusivamente a los que he dicho antes, que son los que realmente pasan.

No sería entonces una restricción por tipo de vehículo, si es más o menos contaminante, sino por si se es residente.

Exactamente, y solo cuando se dé esa circunstancia del detector.

¿La ZBE sería la zona de las calles Magistral, Romero, la Brasa, Traviesa, San Miguel, Cortinas de San Miguel y Luis Ulloa Pereira?

Sí, exacto. Ese es el tramo que nosotros definiremos en la ordenanza, teniendo en cuenta que el estudio inicial lo ampliaba a otras dos zonas que nosotros, desde luego, no las vamos a tocar ni implantar en ellas, que eran la del barrio de La Lana y la zona del Casco Antiguo.

¿Las nuevas instalaciones aplacarán los ánimos de policías y bomberos tras las protestas de este año?

Son dos cosas distintas. Una es el estado físico donde están, que evidentemente los dos grupos están en condiciones lamentables, y eso lo sabemos todos, pero no de ahora, sino de hace 30 años atrás. Los dos se van a solucionar en este mandato. En el caso de los policías, ya se ha llegado a un acuerdo con ellos, por lo tanto, se acabó el conflicto. Nuestra perspectiva es llegar a un acuerdo también con bomberos, sin duda.