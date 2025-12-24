Suministro eléctrico
Los enganches de luz a tres transformadores de la ciudad encarecen casi un 30% las obras del Mercado de Abastos
La dirección de obra redacta el reformado del proyecto que podría aumentar el coste del mismo en 600.000 euros
La modificación incluye el traslado de tumbas halladas en la zona que ocupó el ábside de la antigua iglesia del Salvador del siglo XII
S. A.
El Ayuntamiento de Zamora tendrá incrementar en más del 20% el presupuesto inicial para el proyecto de reforma del Mercado de Abastos para cumplir con la exigencia de Iberdrola de conectarlo a tres centros de transformación del suministro eléctrico ubicados en distintos puntos de la capital, lo que explica ese encarecimiento de la intervención, declaró ayer el concejal de Comercio, el socialista David Gago.
El edil está a la espera de que la dirección de obra redacte el reformado del proyecto que se precisa para incluir esos nuevos puntos de enganche al suministro de luz, lo que podría complicar el cumplimiento de plazos de entrega al tener que realizar las conexiones en zonas que están alejadas del edificio modernista de 1902 de Segundo Viloria Escarda, si bien Gago no precisó plazos que se concretrán en esa modificación.
Otra de las intervenciones que deberán contemplar esa modficiación del proyecto es el tratamiento del yacimiento arqueológico hallado, vinculado con la iglesia de El Salvador que dio el nombre inicial al Mercado, con especial cuidado en la reubicación de las tumbas de valor que han aparecido y que se ubicaban en la zona del abside del templo románico del siglo XII que aparecieron a 50 metros, en lugar de a los dos metros como se preveía para los que se prevía una pasarela en el interior del recinto de abastos para visitarlos, indicó Gago.
Si bien estos trabajos no serán caros, sí tienen una tramitación compleja y podría influir en los plazos de término de la rehabilitación, lo que preocupa.
