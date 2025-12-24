La cena de Nochebuena dispara su precio en una década en Zamora

La estampa se repite un año más en el Mercado de Abastos de Zamora: puestos llenos, encargos apuntados en libretas y clientes que tratan de mantener el menú de siempre aunque los precios se hayan disparado. "Llevamos un año terrible, no son solo las cosas de Navidad", comenta Ascensión Parra. Cesta de la compra que se ha encarecido de manera drástica en los últimos diez años obligando a modificar los hábitos para resistir las subidas.

"Hace días que compramos, somos muchos en casa y eso obliga a planificar y a aprovechar precios menores", añade Rosa de Paz, otra de las clientas. Consumidores que se aprietan el cinturón para llenar la mesa navideña con los productos tradicionales. Y es que hace diez años, hacer la compra en estas fechas era caro pero asumible si se compara con los importes que se registran estos días.

El lechazo se movía entre 12,90 y 14,90 euros el kilo; el pollo de corral costaba unos 6 euros; el cabrito rondaba los 19 euros; y el cochinillo estaba a 10 euros el kilo. En el marisco, la almeja se pagaba a 45 euros el kilo y el bogavante rozaba los 50. Hoy, esas cifras parecen de otro tiempo. "La almeja está disparada porque no hay", comenta el pescadero Antonio Vega. Almeja babosa de primera calidad que alcanza los 120 euros el kilo y "subiendo".

Las cigalas de máxima calidad llegan a los 180 euros y productos como el bogavante o la centolla se mueven en precios que "casi mejor no decirlo". Subidas abismales que no lastran las compras, pero sí las anticipan. "Hay gente que compra antes porque sin querer sale un poco más barato. Pero muchos otros hacen su pedido y lo cogen en el día fresco", constata Vega.

La cena de Nochebuena dispara su precio en una década

Tendencia que confirma Pedro Calvo, de otra de las pescaderías del mercado. "Las ventas están siendo buenas porque la gente lleva comprando desde hace más de mes y medio, cada vez se adelantan más", revela. Previsión para evitar sustos en productos que "se han disparado", sobre todo, en las últimas dos semanas.

En su puesto, la almeja babosa para hacer a la marinera ha doblado su precio en comparación con 2015, hasta los 70 euros el kilo y la centolla gallega ronda también los 70 euros, mientras que las nécoras han pasado en pocos días de 20 a 50 euros.

Antonio Vega, de pescadería Hermanos Vega. / Víctor Garrido

La carne tampoco se libra. El cordero, uno de los grandes protagonistas de la Nochebuena, se vende este año a 20,50 euros el kilo limpio, a 18,50 euros con cabeza. El cochinillo, aunque algo más contenido por circunstancias sanitarias, se sitúa entre 75 y 80 euros por pieza.

Incluso productos más cotidianos, como el pollo de corral, han subido, pasando de los 6 euros de hace una década a casi 8 euros el kilo en la actualidad. "Los precios han subido respecto a otros años, pero porque realmente ha subido la carne hace meses atrás, no porque haya subido en Navidad, entonces mucha gente se ha adelantado", explica Rosario Julián, del establecimiento Hermanos de Pablos.

Stefan Hrvac / Victor Garrido

En otros puestos como en las fruterías ocurre algo parecido, algunos productos se mantienen, pero otros, como la piña, el tomate o las judías, suben por menor producción o por ser artículos muy demandados en estas fechas.

Incluso los dulces navideños han notado el golpe, especialmente los que llevan chocolate, "encarecidos por la falta de cacao", detalla Belén Fernández, de la frutería Fernández Blanco. Polvorones que en un año acusan una subida de en torno a un euro el kilo.

Pedro Clavo, de la pescadería que lleva su nombre. / Víctor Garrido

Presupuestos que cada vez dan para menos y que hacen que las compras de última horas sean cada vez más la excepción. Adelantos que han podido suponer pequeños ahorros que ofrecen un ligero respiro a las cuentas, por ejemplo, en la carnicería de José María Bruña, calculan que adelantar la compra a hace unas semanas podía suponer un ahorro de 6 o 7 euros en un cordero. No es mucho, pero en un contexto de inflación generalizada, es cada vez más necesario en los hogares en los que estos días se juntan muchos.

"La mayoría ya lo tengo comprado", declara Carmen Lobo, quien reconoce que "se hace un esfuerzo, aunque luego tengamos que tirar del duro". Esa es la tónica general entre los habituales del Mercado de Abastos, "ir tirando", pero no a costa de perder la tradición ni hacer grandes modificaciones en los menús de Nochebuena y Navidad. No obstante, todo también depende de con qué se compare. "Soy de Zamora, pero habitualmente vivo en Madrid y noto muchísimo la calidad y el precio, aquí es más económico y mejor", alega Raquel Arribas.

José María Bruña, carnicero del Mercado de Abastos. / Víctor Garrido

Navidades que no renuncian al sabor de siempre, pero que se notan más a fin de mes. Tradición que resiste, aunque a costa de algunos sacrificios, planificar, adelantar compras y congelar. n