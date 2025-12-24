Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente entre dos turismos en Villabrázaro

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias

Ambulancia de Emergencias Sanitarias.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

Vanessa Remesal

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han alertado de un accidente en la N-VI, a la altura del km. 266 en la localidad de Villabrázaro.

En el accidente se han visto involucrados dos turismos por una colisión lateral, dónde una mujer de 87 años ha necesitado asistencia sanitaria, pero se encuentra consciente. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y se desconocen las causas del accidente.

