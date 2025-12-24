Accidente entre dos turismos en Villabrázaro
Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias
Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han alertado de un accidente en la N-VI, a la altura del km. 266 en la localidad de Villabrázaro.
En el accidente se han visto involucrados dos turismos por una colisión lateral, dónde una mujer de 87 años ha necesitado asistencia sanitaria, pero se encuentra consciente. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y se desconocen las causas del accidente.
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
- La oferta de bares de Zamora se amplía con la reapertura del clásico 'Bar Dativo
- Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora
- El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros