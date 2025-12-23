Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Zamora no es atractiva para los profesionales de enfermería

Fernando Prada recuerda que el plazo para cubrir los puestos del concurso de traslados de estas áreas finaliza en mayo

Una enfermera coloca unos medicamentos.

B. Blanco García

Ni un solo profesional se ha postulado para trabajar en Zamora en el concurso de traslados de Enfermería abierto por el Sacyl hace unos días.

Una situación que no preocupa en exceso al delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, quien recuerda que este concurso será efectivo a partir del mes de mayo, "por tanto, hasta ese momento, pueden surgir numerosas incidencias".

Prada compara la situación de enfermería con medicina, mucho más alarmante "porque no hay profesionales. Sin embargo, en el ámbito de la enfermería sí que los hay, por lo que no hay que alarmar con este asunto, puesto que existen profesionales a los que se les puede ir haciendo los suficientes contratos de sustitución", diferenció.

Por otra parte, el delegado recuerda que la Junta está trabajando en una nueva ley que hace referencia a aquellos puestos médicos de difícil cobertura para arreglar la situación.

TEMAS

