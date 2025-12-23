Radiografía de las obras eternas del Conservatorio de Música de Zamora

Ahora Decide vuelve a arremeter contra la Junta de Castilla y León para recordarle la larga espera de los zamoranos para tener el nuevo edificio del Conservatorio Profesional de Música, una demora que suma ya nada menos que 18 años confiando en que finalicen las obras.

Hace más de nueve meses, el portavoz de Ahora Decide, Manuel Fuentes, y la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Conservatorio Profesional de Música de Zamora denunciaban la paralización de las obras por un periodo de más de un año después de otras paralizaciones anteriores, y exigían la reanudación de las obras, advirtiendo que las obras no finalizarían este verano.

Las obras se reanudaron y su fecha de finalización se fijó en el 21 de julio de 2025. “Iniciamos el presente curso en un edificio inadecuado y seguimos esperando el fin de las obras de una infraestructura que Zamora necesita y que tienen en unas condiciones adecuadas y con buen equipamiento todas las capitales de provincia de Castilla y León excepto Zamora”, denuncian desde el partido.

La visita de Herrera en 2008

Fuentes recuerda que en agosto de 2008 el presidente de la Junta de Castilla y León por esas fechas, Juan Vicente Herrera, se acercó a Zamora para colocar la primera piedra y anunció una inversión de diez millones de euros. “Once años después, en febrero de 2019 aparece el consejero de Educación para decirnos que el nuevo conservatorio de la capital será una realidad a partir del año 2023”, añadió.

Cartel de las obras del conservatorio / Cedida

“El 20 de octubre de 2022, después de iniciadas las obras, hechos los cimientos, haber gastado cuatro millones de euros y llevar meses paralizadas, el nuevo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una inversión ese año de 4,5 millones de euros que supondrían que el nuevo conservatorio estaría en funcionamiento en el curso 2024-2025”, rememoró.

Pregunta de Ahora Decide en las Cortes

El 4 de junio de 2024 Ahora Decide presentó en las Cortes una pregunta escrita exigiendo información sobre el presente y el futuro del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora y recibida la respuesta, tres meses después, decía: "el Conservatorio Profesional de Música de Zamora ha sido y es una prioridad para la Consejería de Educación. Un proyecto emblemático y estamos negociando con la empresa para dar continuidad al proyecto".

Mientras tanto, “cualquiera que entre en las viejas e inadecuadas instalaciones del actual conservatorio podrá comprobar que el edificio no está insonorizado de tal manera que algún profesor ha tenido que poner cartones de huevos en las paredes para reducir las molestias, el aula de coro es una nevera en invierno y los ensayos se acompañan de toses permanentes, tiene parte de los tejados de uralita y como hay espacios abandonados los problemas de calefacción son constantes… En definitiva, no es un lugar adecuado para albergar un Conservatorio de Música Profesional”, concluyó.

Reparto de millones, pero no para Zamora

“Mientras el presidente de Castilla y León está repartiendo millones por todos los rincones de la comunidad, no teniendo ni presupuesto aprobado, en Zamora seguimos impartiendo las clases en un Conservatorio obsoleto e inadecuado después de dieciocho años”, denunció Fuentes.

Por todo ello, Ahora Decide exige la finalización de las obras del conservatorio “y la garantía de que el equipamiento esté listo antes del final de este curso”, exigió.