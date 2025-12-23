Desde su primer premio de poesía con 14 años a su salida a Francia en un 2CV: Lo más desconocido de Agustín García Calvo

Un recorrido "emotivo y un poco sentimental" por la trayectoria de Agustín García Calvo es lo que propone "Una mirada a la memoria. Agustín García Calvo" en la Biblioteca Pública de Zamora. La muestra parte de una autobiografía intelectual que centró una conferencia en la Fundación Juan March, explicó la hija del intelectual, Sabela García.

Arriba público contempla espacios de la muestra y abajo la inauguración. | ALBA PRIETO

La propuesta arranca con una línea del tiempo donde se sitúan los hitos más significativos de su carrera junto a un resumen en vídeo de la charla sobre su autobiografía o "una memoria, inédita, donde habla de su nacimiento" escrito tal y como se habla, ya que Agustín, en un momento dado, optó por dejar de lado las reglas ortográficas.

Un segundo ámbito acerca a un joven Agustín, a través de imágenes y de algunos de sus primeros escritos, entre ellos su primer premio de poesía nacional con solo 14 años.

Lo más desconocido de García Calvo

Como profesor de latín creó tres manuales para facilitar su aprendizaje, presentes en la muestra. Fotografías y textos relativos a su lucha política tanto en la universidad como apoyando a los movimientos estudiantes completan la muestra.

"Era una época donde tras quitarle la cátedra en 1965 lo detenían cada poco e incluso lo confinaban o lo mandaban a Níjar a Huelva hasta que finalmente en 1967 consiguió huir a Francia en un Citroën 2CV", describió Sabela García.

Poemarios y los cd y casetes con los versos musicados del intelectual zamorano. / Alba Prieto / LZA

Poesía

Bajo el epígrafe de poesía se recoge el poemario "Valorio 42", dedicado a su primera mujer Josefina Ballesteros y donde aparecen unos versos manuscritos, donde le agradece la buena relación tras la separación, y en "Relato de amor" se aproxima al padre de Agustín, Joaquín, con "quien tuvo una relación muy especial".

Una mujer contempla el ámbito dedicado a "Valorio 42 veces". / J.N.

Además, sus poemarios, editados entre los 60 y 70, muchos de ellos musicados por Amancio Prada, Sánchez Ferlosio, Carmen Esteban o Luis Ramos, están presentes mediante extintas casetes.

Teatro y estudios

El teatro fue otras de las artes que cultivó. "Agustín en el Instituto Claudio Moyano preparó su primera traducción del Macbeth de Shakespeare". El himno de la Comunidad de Madrid, sus estudios sobre el lenguaje y "Hablando de lo que habla", su primer premio nacional, dialogan con su faceta de traductor de los clásicos.

Una joven contempla el ámbito reservado a la Escuela de la Sabiduría y el 15M. / J. N.

Cuartel Viriato

El asalto al cuartel Viriato y la creación de la Escuela de Sabiduría Popular enlaza con el 15M, "donde Agustín rememoraba sus encuentros con los estudiantes hacía 46 años".

Su reivindicación del tren, donde aparecen textos representativos de su defensa de la Vía de la Plata, las publicaciones de Agustín fuera de la Editorial Lucina o la Tertulia política del Ateneo abocan a su lucha contra la realidad.

Detalle de un libro. / Alba Prieto / LZA

El texto "La realidad no es todo lo que hay" despide la exposición que otorga nuevas claves para descubrir o redescubrir al erudito.