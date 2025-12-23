Cultura
Desde su primer premio de poesía con 14 años a su salida a Francia en un 2CV: Lo más desconocido de Agustín García Calvo
La Biblioteca Pública de Zamora acoge una exposición sobre Agustín García Calvo, donde se exhibe parte del amplio fondo documental del intelectual que atesora la Editorial Lucina. "Una mirada a la memoria. Agustín García Calvo" aproxima a algunas de las facetas más desconocidas, a sus escritos y vivencias que, quizá, hayan trascendido menos.
Un recorrido "emotivo y un poco sentimental" por la trayectoria de Agustín García Calvo es lo que propone "Una mirada a la memoria. Agustín García Calvo" en la Biblioteca Pública de Zamora. La muestra parte de una autobiografía intelectual que centró una conferencia en la Fundación Juan March, explicó la hija del intelectual, Sabela García.
La propuesta arranca con una línea del tiempo donde se sitúan los hitos más significativos de su carrera junto a un resumen en vídeo de la charla sobre su autobiografía o "una memoria, inédita, donde habla de su nacimiento" escrito tal y como se habla, ya que Agustín, en un momento dado, optó por dejar de lado las reglas ortográficas.
Un segundo ámbito acerca a un joven Agustín, a través de imágenes y de algunos de sus primeros escritos, entre ellos su primer premio de poesía nacional con solo 14 años.
Como profesor de latín creó tres manuales para facilitar su aprendizaje, presentes en la muestra. Fotografías y textos relativos a su lucha política tanto en la universidad como apoyando a los movimientos estudiantes completan la muestra.
"Era una época donde tras quitarle la cátedra en 1965 lo detenían cada poco e incluso lo confinaban o lo mandaban a Níjar a Huelva hasta que finalmente en 1967 consiguió huir a Francia en un Citroën 2CV", describió Sabela García.
Poesía
Bajo el epígrafe de poesía se recoge el poemario "Valorio 42", dedicado a su primera mujer Josefina Ballesteros y donde aparecen unos versos manuscritos, donde le agradece la buena relación tras la separación, y en "Relato de amor" se aproxima al padre de Agustín, Joaquín, con "quien tuvo una relación muy especial".
Además, sus poemarios, editados entre los 60 y 70, muchos de ellos musicados por Amancio Prada, Sánchez Ferlosio, Carmen Esteban o Luis Ramos, están presentes mediante extintas casetes.
Teatro y estudios
El teatro fue otras de las artes que cultivó. "Agustín en el Instituto Claudio Moyano preparó su primera traducción del Macbeth de Shakespeare". El himno de la Comunidad de Madrid, sus estudios sobre el lenguaje y "Hablando de lo que habla", su primer premio nacional, dialogan con su faceta de traductor de los clásicos.
Cuartel Viriato
El asalto al cuartel Viriato y la creación de la Escuela de Sabiduría Popular enlaza con el 15M, "donde Agustín rememoraba sus encuentros con los estudiantes hacía 46 años".
Su reivindicación del tren, donde aparecen textos representativos de su defensa de la Vía de la Plata, las publicaciones de Agustín fuera de la Editorial Lucina o la Tertulia política del Ateneo abocan a su lucha contra la realidad.
El texto "La realidad no es todo lo que hay" despide la exposición que otorga nuevas claves para descubrir o redescubrir al erudito.
