La Policía Local ejerce de ayudante de Papá Noel en Zamora

La Policía Municipal de Zamora celebró un evento solidario en este preludio de fiestas navideñas, acompañando a Papá Noel y con los más pequeños como protagonistas. Con la recaudación obtenida de actos solidarios para estas fechas, se pudieron entregar regalos a los niños y niñas que pasan las navidades ingresados en el Hospital Virgen de la Concha.

Fue la mejor manera de arrancarles a todos ellos una sonrisa y llevarles un momento de ilusión y alegría en unos días especialmente sensibles para estos pequeños y sus familias.

Apoyo imprescidible de empresas locales

La Policía Municipal de Zamora destacó que esta iniciativa solidaria ha sido posible gracias a la colaboración de establecimientos como Churrería Lorenzo y Frutos Secos Alonso, además de la Real Cofradía del Santo Entierro, “cuyo apoyo fue fundamental para hacer posible el desarrollo del evento y el cumplimiento de su objetivo solidario”, señalaron.

Los agentes, a la puerta del hospital con los regalos. / Cedida

Los agentes también contaron con la colaboración de pequeños empresarios zamoranos como Ajuares Manoli, Fotografía Carrera o Librería Novel.

Implicación de toda la plantilla

Desde la Policía Municipal de Zamora se ha querido agradecer públicamente la implicación de todas las entidades colaboradoras, así como la participación e implicación de la plantilla de la Policía Municipal, “que, una vez más, ha demostrado su compromiso y sensibilidad con quienes más lo necesitan, especialmente en estas fiestas navideñas”, aplaudieron.