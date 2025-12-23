Una oficina para estar como en casa

La luz. Tal vez suene raro, pero es una de las cosas que más echan de menos los zamoranos que viven en el norte de Europa. Hay menos horas de claridad y eso hace que los inviernos parezcan más largos. Más allá del frío y la lluvia, poder ver el sol y tener la sensación de que "es de día" es uno de los aspectos a los que más cuesta adaptarse en Bruselas. En un país en el que se vive más "de puertas hacia dentro" y no hay tanta vida social como en España, son muchos los castellanoleoneses que encuentran un "rayito de luz" en la oficina que la Junta de Castilla y León tiene en el corazón de Europa.

Una Delegación Permanente en la que ya hay registradas más de 300 personas. Perfiles muy diferentes que siguen unidos a nuestra tierra y que conviven en una ciudad única en la que el ambiente internacional es el que marca el paso. Precisamente esta oficina, en la que encuentran ayuda para poder realizar cualquier tipo de gestión; también se convierte en un centro de "networking" gracias a los encuentros y actividades que organizan.

Por ello a la directora de la oficina, la zamorana Clara San Damián, le sorprendió tanto a su llegada al cargo hace algo más de tres años el desconocimiento que hay sobre este recurso: "Aquí puede recurrir cualquier castellanoleonés, un trabajador, un estudiante, incluso un ayuntamiento, una diputación… Pueden acudir a la oficina de Castilla y León en Bruselas para recibir ayuda sobre diferentes aspectos, desde tramitar una solicitud o una subvención europea, hasta solicitar información sobre becas para estudiantes".

Clara San Damián en su encuentro con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en Bruselas / Verónica de Castro

Por desgracia, el desconocimiento es uno de los males endémicos de la Unión Europea. "Aunque la gente no lo sepa, hay mucho que hacer y por lo que trabajar. Es apasionante participar de primera mano en este nivel de la Administración", asevera San Damián, que insiste en que falta conciencia de que las decisiones que se toman en la UE "nos afectan, y mucho más de lo que nos creemos". "Todo lo que sucede en nuestra vida diaria, incluso en la vida de un zamorano, lo marca Europa. Desde que enciendes la luz por la mañana hasta que te acuestas, todo está influenciado por lo que se ha decidido en Bruselas", sentencia.

Para ella, vivir y trabajar en la capital de Bélgica es un sueño hecho realidad: "Siempre lo tuve en mente. Cuando estudié, hice el curso Jean Monet sobre Derecho Comunitario y el de Derecho Económico Europeo. Siempre tuve la ilusión de poder venir a trabajar aquí en mi condición de funcionaria. La vida me llevó por el camino de la política y siendo vocal de la UE en el Senado, vine mucho por trabajo. Siempre que viajaba a Bruselas, volvía impresionada. Por ello, cuando el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, me propuso este cargo, me pareció una oportunidad increíble. Trabajar en el corazón de Europa como directora de esta oficina es mucho más de lo que nunca imaginé".

Representación institucional

La Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León es una oficina de representación institucional. De nuevo la distancia de la sociedad con la UE puede llevar a pensar que no es necesaria, pero nada más lejos de la realidad: "Si no estuviéramos aquí, podríamos perder oportunidades. Si no tienes presencia y no das voz a tus propios intereses, al final sucederá lo que otros quieran que suceda, y eso puede no favorecerte e incluso perjudicarte", detalla San Damián. Por ello, continúa, "nuestro trabajo consiste, por resumir, en estar presentes allí donde se debata, se decida o se aborden temas que afecten a los intereses de nuestra comunidad".

Están pendientes de "grandes temas" como la Política Agraria Común (PAC), los fondos de cohesión territorial o las decisiones que afectan a la competitividad, la innovación o la transición verde, especialmente en lo relacionado con la industria del automóvil; pero también de otros asuntos "más pequeños" como, por ejemplo, la tramitación para solicitar la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el torrezno de Soria. Además, trabajan en coordinación con el resto de regiones españolas y forman también parte de diferentes redes europeas: "Nuestra oficina coordina la Red Europea del Reto Demográfico. Más de 20 regiones con esta problemática trabajamos para hacer valer una posición común en Europa".

La Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León en Bruselas está formada por siete personas: tres funcionarios, dos empleados centrados en exportación e importación y dos becarios, que durante dos años "aprenden y construyen comunidad", porque la oficina también tiene encomendada la formación de jóvenes con inquietudes europeas.

En medio de esta vorágine de información, encuentros, reuniones... Clara San Damián reconoce que echa de menos a su gente y que por eso, cada vez que puede, coge un avión y se escapa a Zamora para disfrutar de su familia, de sus amigos… y de la luz. Pero asegura estar feliz en Bruselas y además tiene claro que todavía tiene por delante mucho trabajo por hacer: "Intentar explicar la importancia que tiene la Unión Europea para Castilla y León, y viceversa, es una tarea que no acaba nunca".