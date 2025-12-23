La Navidad recala en el Teatro Ramos Carrión

De la mano del cuarteto de clarinetes Arghul, el sábado día 27 a partir de las 12.30 horas, el público viajará por diferentes mundos en una versión musical de "El Cascanueces", narrada y dramatizada por Clementina Formariz y Sara Castro.

El espectáculo navideño contará con ilustraciones vivas de María M. Rodríguez. Las entradas pueden adquirirse por un precio de siete euros.

El domingo, día 28, el turno corresponde a la carcajada y a la improvisación. Corta el cable rojo vuelve para sumergirnos en una experiencia teatral que ha hecho reír sin parar a miles de espectadores durante 14 años en la Gran Vía de Madrid, gracias a su talento para la improvisación, música en directo y proyecciones deslumbrantes. El espectáculo comenzará a las 19.00 horas y la entrada tiene un precio de 22 euros.

Las entradas para estas propuestas ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo dependiente de la Diputación de Zamora.