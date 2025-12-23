La Navidad recala en el Teatro Ramos Carrión
La música y el humor representan las artes escénicas que pueden disfrutarse esta semana en el liceo provincial, en único con programación hasta fin de año
De la mano del cuarteto de clarinetes Arghul, el sábado día 27 a partir de las 12.30 horas, el público viajará por diferentes mundos en una versión musical de "El Cascanueces", narrada y dramatizada por Clementina Formariz y Sara Castro.
El espectáculo navideño contará con ilustraciones vivas de María M. Rodríguez. Las entradas pueden adquirirse por un precio de siete euros.
El domingo, día 28, el turno corresponde a la carcajada y a la improvisación. Corta el cable rojo vuelve para sumergirnos en una experiencia teatral que ha hecho reír sin parar a miles de espectadores durante 14 años en la Gran Vía de Madrid, gracias a su talento para la improvisación, música en directo y proyecciones deslumbrantes. El espectáculo comenzará a las 19.00 horas y la entrada tiene un precio de 22 euros.
Las entradas para estas propuestas ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo dependiente de la Diputación de Zamora. n
