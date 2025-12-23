Cabalgaza 2025
La magia de Papá Noel resiste ante la lluvia
Bajo la lluvia persistente y con paraguas en alto, Zamora dio la bienvenida a la Navidad con la tradicional Cabalgaza. Ni el retraso ni el mal tiempo lograron apagar la ilusión de los cientos de niños y familias que acompañaron a Papá Noel y su desfile mágico, convertido ya en una cita imprescindible del inicio de las fiestas en la ciudad.
Los niños de León, Valladolid, Palencia y Salamanca ya la habían disfrutado. Y Zamora no podía ser menos, aunque fuera bajo la lluvia.
La organización esperó para espantar el agua, pero fue imposible. Con casi media hora de retraso, se decidía a salir, arropada por los cientos de familias que llevaban más de una hora pacientemente a pie firme en la calle, paraguas en mano.
La Cabalgaza anuncia desde hace años la llegada de la Navidad a Zamora, una iniciativa puesta en marcha por Leche Gaza, la encargada de pagar el billete a Papá Noel para que venga a la capital y recorra las calles de la ciudad ante la mirada ilusionada de los niños.
Muy bien acompañado
Y nunca viene solo. Además de acompañarse de sus renos y ayudantes, es habitual ver en el desfile a numerosos personajes de Disney, además de los grupos de baile de la ciudad, que animan el recorrido, con más mérito todavía este año, teniendo en cuenta la intensa lluvia que estaba cayendo en algunos tramos del recorrido.
El mago Merlín era el encargado este año de abrir el primer desfile mágico de estas fiestas, acompañado de un grupo de hadas que se trasladaban en patines. Llegaba el reparto de las primeras piruletas entre el público, con la carroza de hielo, con Elsa, Anna, Olaf y otros personajes de la película "Frozen". Tras ellos, los alegres esquimales repartiendo más caramelos y una nueva carroza de invierno, esta vez con osos polares y patinadores que sorprendían con sus acrobacias.
Dulces, globos y personajes Disney
Además de los dulces, los niños del público también recibieron globos, con nuevas carrozas, como una con caballos iluminados, donde se descubría Maléfica. Peter Pan o el genio de la lámpara también saludaron a los niños zamoranos.
A pesar del mal tiempo, Papa Noel aguantó en su carruaje hasta la llegada a la Plaza Mayor, donde fue recibido por el calor de decenas de niños que esperan que ahora cumpla su palabra y, teniendo en cuenta lo buenos que han sido este año, les llene de regalos en la noche de Navidad.
