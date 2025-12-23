Kuza organiza un mercadillo circular en La Josa el sábado 27 de diciembre

Una oportunidad para compartir de forma ecorresponsable, darle una segunda vida a las prendas y dejar un poco de lado, aunque sea por un día, el consumo excesivo de la Navidad. Con esa intención, el colectivo KuZa organizará el próximo 27 de diciembre en La Josa, a partir de las 13.00 horas, un mercado circular, un evento centrado principalmente en el intercambio de prendas.

Así, cualquier persona que acuda (está abierto, insisten, a todo tipo de personas) podrá cambiar ropa que ya no usa por otra que aporten otras personas.

Un día de convivencia

La idea, comenta Clemen Formariz, miembro del colectivo, es reducir el consumo exacerbado de productos que se produce durante estas fechas. "Hay que aportar cinco prendas y tomar otras cinco de otras personas. Tienen que estar en perfecto estado. De esas que nos queramos deshacer porque ya no nos ponemos". "Pueden ser –explica– prendas de vestir, pero también calzado o complementos".

A lo largo de la jornada, se podrá disfrutar además de un tradicional vermú y de una comida. Todo amenizado por un DJ. Un día de "convivencia", explica Formariz, que tendrá como colofón un momento muy especial; la presentación en sociedad del coro KuZa.

Un grupo formado por unas 18 personas que llevan meses trabajando y ensayando para este momento. Formado por personas de distinta condición, recuerda Formariz que no hace falta ser LGTBIQ+ para poder formar parte de él. "Lo único que hay que tener claro es que el coro es bandera del colectivo".

Y como tal, han preparado un villancico especial que estrenarán esa misma tarde.