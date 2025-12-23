El 2025 de Zamora, en imágenes en la torre de San Juan este sábado
Miguel Álvarez, "Hilarama", regresa con el espectáculo de imágenes, música y karaoke el 27 de diciembre para despedir el año y dar la bienvenida a 2026
Las imágenes de lo más destacado de 2025, con banda sonora incluida, irán proyectándose el 27 de diciembre en la torre de la iglesia de San Juan para su disfrute desde la Plaza Mayor desde las 21.00 horas, un montaje denominado "Nochebuena" del músico zamorano Miguel Álvarez, "Hilarama", que busca implicar al público en lo que será la despedida de ese año para dar la bienvenida al Año Nuevo, ha explicado su creador.
Este evento, "que se puede considerar ya un clásico", en palabras del concejal del PSOE de Festejos, David Gago, viene reuniendo a personas de todas las edades al que se hace partícipe de "la narración para recordar el año que termina con una narrativa local, una propuesta escénica en la calle a la que cuenta con la colaboración del Teatro Principal por primera vez", propuesta con la que se espera repetir el éxito de la dos ediciones anteriores.
Sin querer desvelar las sorpresas que ha preparado para este encuentro, Miguel Álvarez apuntó que el espectáculo será de "exaltación de sentimientos como ciudad y seres humanos, despertará emociones y sentimientos", con una primera parte argumental sobre el paso del tiempo en la que colabora el Teatro Principal.
