Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enfermería 'pasa' de Zamora en los trasladosLa nieve no da tregua a Sanabria (Zamora)Reivindicaciones de los Bomberos de ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Las enfermeras de Zamora se vuelcan con las personas sin hogar

Las profesionales participan en una iniciativa solidaria junto a Cruz Roja

Entrega de los kits de la ONG de enfermería a la Cruz Roja de Zamora.

Entrega de los kits de la ONG de enfermería a la Cruz Roja de Zamora. / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

El Colegio de Enfermería de Zamora, junto a la ONG del Consejo General de Enfermería Solidaridad Enfermera y Cruz Roja Española, lanzan la campaña “Tu bienestar importa”, una acción con la que se busca transmitir a las personas sin hogar consejos de salud y autocuidado para poder ser "palanca de cambio" y ayudar a mejorar su situación de vulnerabilidad, así como hacer un reparto de kits de higiene y ropa de abrigo.

Durante los últimos días, en estas fechas cercanas a la Navidad, profesionales de Cruz Roja Española de Zamora han hecho entrega a personas sin hogar de la ropa de abrigo y los kits de autocuidado que incluyen un código QR con acceso a los vídeos cortos.

Vídeos con información esencial de autocuidado

Se trata de vídeos divulgativos grabados por enfermeras de Solidaridad Enfermera que ofrecen consejos sencillos y directos para cuidar la piel, conservar alimentos o actuar ante una emergencia sanitaria.

Entrega del material a Cruz Roja Zamora.

Entrega del material a Cruz Roja Zamora. / Cedida

Además, dan información divulgativa sobre temas esenciales como la vacunación, dónde se pueden recibir vacunas y qué profesionales sanitarios pueden ofrecer ayuda.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel, ha hecho entrega de los kits a la técnica de Inclusión Social de Cruz Roja de Zamora para su reparto entre personas sin hogar de la provincia.

Una campaña a nivel nacional

Al igual que en Zamora, la campaña se desarrolla estas navidades en otras 36 provincias españolas en las que Cruz Roja trabaja con personas sin hogar y en asentamientos agrícolas.  En conjunto, se repartirán más de 4.000 kits de higiene personal y ropa de abrigo.

Objetos que componen el kit que se entrega a las personas sin hogar.

Objetos que componen el kit que se entrega a las personas sin hogar. / Cedida

Dentro de este kit se encuentran materiales como cepillos de dientes, champú o crema hidratante, así como camisetas y pantalones térmicos, gorros o calcetines.

Noticias relacionadas y más

Además, en el set se incluye una tarjeta escrita en varios idiomas con el mensaje 'Tu bienestar importa' y un QR que deriva a la lista de vídeos con pautas y consejos de salud y autocuidado dentro de Canal Enfermero. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents