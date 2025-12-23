Las enfermeras de Zamora se vuelcan con las personas sin hogar
Las profesionales participan en una iniciativa solidaria junto a Cruz Roja
El Colegio de Enfermería de Zamora, junto a la ONG del Consejo General de Enfermería Solidaridad Enfermera y Cruz Roja Española, lanzan la campaña “Tu bienestar importa”, una acción con la que se busca transmitir a las personas sin hogar consejos de salud y autocuidado para poder ser "palanca de cambio" y ayudar a mejorar su situación de vulnerabilidad, así como hacer un reparto de kits de higiene y ropa de abrigo.
Durante los últimos días, en estas fechas cercanas a la Navidad, profesionales de Cruz Roja Española de Zamora han hecho entrega a personas sin hogar de la ropa de abrigo y los kits de autocuidado que incluyen un código QR con acceso a los vídeos cortos.
Vídeos con información esencial de autocuidado
Se trata de vídeos divulgativos grabados por enfermeras de Solidaridad Enfermera que ofrecen consejos sencillos y directos para cuidar la piel, conservar alimentos o actuar ante una emergencia sanitaria.
Además, dan información divulgativa sobre temas esenciales como la vacunación, dónde se pueden recibir vacunas y qué profesionales sanitarios pueden ofrecer ayuda.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel, ha hecho entrega de los kits a la técnica de Inclusión Social de Cruz Roja de Zamora para su reparto entre personas sin hogar de la provincia.
Una campaña a nivel nacional
Al igual que en Zamora, la campaña se desarrolla estas navidades en otras 36 provincias españolas en las que Cruz Roja trabaja con personas sin hogar y en asentamientos agrícolas. En conjunto, se repartirán más de 4.000 kits de higiene personal y ropa de abrigo.
Dentro de este kit se encuentran materiales como cepillos de dientes, champú o crema hidratante, así como camisetas y pantalones térmicos, gorros o calcetines.
Además, en el set se incluye una tarjeta escrita en varios idiomas con el mensaje 'Tu bienestar importa' y un QR que deriva a la lista de vídeos con pautas y consejos de salud y autocuidado dentro de Canal Enfermero.
