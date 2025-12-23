La "broma" de tirarse de madrugada por el tobogán de hielo en Zamora tiene precio: esta es la multa
La Policía Municipal tramita las sanciones a imponer a un grupo de siete jóvenes por el uso indebido de la atracción navideña
La ocurrencia de madrugada de este fin de semana de un grupo de amigos que decidió probar suerte en tobogán de hielo de la plaza de Claudio Moyano con unas "New Jersey" no les saldrá gratis a los siete protagonistas de la aventura que no tendrá final feliz, según acaba de anunciar el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Zamora, el socialista David Gago.
La Policía Municipal ha identificado a los entusiastas de esta atracción de Navidad que decidieron saltarse las normas y divertirse fuera del horario al público sin pensar que la intensificación de la vigilancia nocturna les jugaría una mala pasada.
La broma les va a costar la nada despreciable multa de 300 euros a cada uno de ellos, "aunque no ha habido daños", una sanción con la que Gago confía en que no vuelvan a caer en este tipo de conductas irresponsables que ponen en riesgo "una inversión muy fuerte" que ha hecho el Ayuntamiento con el dinero de la ciudad, ha declarado indignado el edil.
Vandalismo en San Torcuato
Gago ha tenido duras palabras para los vándalos que un día sí y otro también están destrozando los pequeños pinos de la alfombra roja instalada en la calle de San Torcuato por los comerciantes para animar esta zona comercial. La Policía Municipal está a la espera de comprobar las grabaciones de las cámaras instaladas en los comercios e intentar identificar a estas personas para cursar la denuncia administrativa y sancionarlas.
