Estos dos colegios le ponen la banda sonora a la Navidad de Zamora

Los festivales de Navidad siempre han sido un clásico en los colegios por estas fechas, donde se recitan y cantan villancicos populares ataviados de pastores y recreando un belén viviente.

Lo que incluyen desde hace varios cursos algunos centros es la creación de sus propias canciones navideñas, que conservan el espíritu de esta época con un toque de modernidad, aprovechando, además, la belleza de Zamora para crear videoclips que son una auténtica invitación a visitar la ciudad en estas fechas.

Los alumnos de la Medalla Milagrosa, en la plaza de la Catedral. / Cedida

Como la fecha de la Cabalgaza o el espectáculo de luces en la Plaza Mayor se espera con auténtica devoción el villancico de Navidad del colegio Medalla Milagrosa, que cada año se supera en producción, además de contar con la colaboración de grandes nombres de la cultura zamorana.

Con música de David Rivas

En esta ocasión, el villancico, titulado "Noche de frío en Zamora" ha sido escrito por el profesor Luis Agudo Jiménez, con la música del compositor toresano David Rivas.

Los estudiantes de la Medalla Milagrosa, merendando en la Plaza Mayor. / Cedida

Acompañan en la parte musical también la flauta y el tamboril de Luis Antonio Pedraza, además de la participación de Víctor Gutiérrez en la producción musical.

El alma de esta iniciativa vuelve a ser, un curso más, el equipo del proyecto de centro Zamora Secreta, integrado por Carla García Santiago, Elisa Gómez Turiño y Francisco Javier González Hernández.

Figuras de la cultura, presentes en el villancico

Como en los villancicos de otros años, aparecen en alguna escena del videoclip figuras como el arquitecto Francisco Somoza o el pintor Antonio Pedrero, quienes, además de pasear por rincones de la ciudad, se les puede ver dibujando escenarios de Toro y Zamora, "dando a este villancico una dimensión artística y de puesta en valor del patrimonio histórico y natural que está fuera de toda duda", se agradece desde el colegio.

Los estudiantes del colegio Medalla Milagrosa, haciéndose un «selfie» navideño. | CEDIDA

"Este villancico no es solo una felicitación navideña: es nuestra reivindicación de que los valores naturales e históricos de Toro y Zamora, y de las riberas del Duero entre ambas ciudades deberían conseguir, algún día, una figura especial de protección que bien podría ser la de Paisaje Cultural de la Humanidad ante la Unesco", proponen.

Inspiración para un concurso de radio

"Brilla porque es Navidad" es la aportación del colegio Trilema de Zamora, una historia de luz, música y solidaridad.

Los alumnos de Trilema suben por la cuesta de Balborraz. / Cedida

Esta composición original ha sido cantada por los alumnos de 3º y 4º de Primaria, que lo presentaron al concurso de villancicos de Cadena 100.

"Transmite un mensaje de esperanza, paz y generosidad a través de la mirada de los niños", se apunta desde el centro escolar.

Fotograma del villancico de Trilema. / Cedida

Se trata de la historia de una estrella que vuelve a brillar gracias a los gestos de bondad y amigos de los más pequeños, quienes, con cada buena acción —como ofrecer ayuda, compartir con los demás, escuchar o perdonar— encienden una nueva luz que ilumina el camino hacia el portal de Belén.

Dos niños de Trilema Zamora, en el videoclip del villancico. / Cedida

"La canción busca recordar que cada gesto, por pequeño que sea, puede ser luz en Navidad", resumen.

Grabación profesional

Se tomaron muy en serio la participación en el concurso, grabando en los estudios Arcane Planet de Salamanca, en colaboración con profesores y estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia, que les ayudaron en el proceso de grabación, dentro de sus asignaturas de Lenguaje Musical y Educación Musical.

Los alumnos del colegio Trilema Zamora, en el estudio de grabación de Salamanca. | CEDIDA

En Zamora, el "estreno oficial" del villancico se realizó la semana pasada en la Plaza Mayor, dentro de su tradicional chocolatada solidaria a beneficio de Cáritas, donde los asistentes pudieron escuchar en directo este villancico, como preludio de las fiestas navideñas.

Unas fiestas que tienen su propia banda sonora gracias a estas propuestas escolares desde la capital al mundo.