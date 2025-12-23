CC.OO. denuncia el "desmantelamiento" del servicio de Neumología de Zamora en plena epidemia de gripe

CCOO ha denunciado públicamente "la situación de extrema gravedad que atraviesa el servicio de Neumología del Complejo Asistencial de Zamora". Según el sindicato, "la falta estructural de personal es crítica: de una plantilla orgánica de seis especialistas, actualmente solo hay cuatro y se prevé que la cifra baje a tres en los próximos meses".

Esta carencia "obliga al personal facultativo a asumir cargas de trabajo inasumibles, poniendo en serio peligro tanto su propia salud, como la seguridad en la atención sanitaria. En cuanto al personal de enfermería y TCAE, el sindicato califica la situación de inasumible. CCOO señala que los refuerzos son escasos y se limitan al turno de día, dejando las noches en una precariedad absoluta donde una sola profesional debe atender a cerca de 20 pacientes".

Para la organización sindical, "esta ratio impide prestar una atención mínimamente adecuada, ya que cualquier urgencia o inestabilidad clínica de una persona ingresada deja desatendido al resto de pacientes, comprometiendo la calidad asistencial".

Desde el sindicato denuncian además "un movimiento organizativo de gran calado: la desaparición de la planta de Neumología desde el pasado 15 de diciembre. El servicio ha pasado a depender de Medicina Interna, desplazando al personal especialista a consultas y pruebas. CCOO denuncia que esta decisión se ha tomado sin informar previamente al personal de los diferentes servicios implicados, ni a sus representantes sindicales, vulnerando el derecho a la información, consulta y participación, reconocido en la Constitución Española, Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás normativa de desarrollo".

Esta "vulneración de un derecho fundamental" además se ha ejercido "con ocultación deliberada, teniendo en cuenta que el pasado 18 de diciembre tuvo lugar una reunión de la representación sindical con la Administración y esta no hizo mención a la medida señalada. Para CCOO, resulta incomprensible y negligente que, un año más, la Gerencia de Zamora carezca de un plan de refuerzo, para afrontar el pico estacional de gripe e infecciones respiratorias".

El sindicato lamenta la "ausencia de estrategias para atraer y retener profesionales, lo que perpetúa un modelo de gestión basado en la sobrecarga sistemática de la plantilla y el desgaste del conjunto de profesionales de la sanidad pública zamorana. La gestión de los recursos materiales también es objeto de denuncia. El sindicato revela que el hospital ha adquirido un ecobroncoscopio de alto coste que permanece guardado y sin uso por falta de personal suficiente para manejarlo".

Como consecuencia, "la población afectada sigue siendo derivada a Salamanca para realizarse esta prueba. CCOO exige conocer dónde se destina el dinero presupuestado para una plantilla orgánica que está incompleta, considerando inaceptable el ineficiente uso de fondos públicos".

"Ante la gravedad de los hechos, CCOO exige responsabilidades políticas y dimisiones inmediatas tanto en las direcciones provinciales como en la Consejería de Sanidad. El sindicato reclama una planificación real de los recursos humanos y una gestión transparente que abandone la opacidad actual. Es urgente garantizar condiciones de trabajo dignas para el personal de Sacyl, pues solo así se podrá asegurar la atención sanitaria de calidad que la población zamorana necesita".