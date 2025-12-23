Los bomberos de Zamora, de nuevo en pie de guerra: mil horas más de trabajo al año por decreto

Los bomberos del Ayuntamiento de Zamora han anunciado este martes nuevas movilizaciones, actos de protesta y acciones judiciales para intentar que se atiendan sus reivindicaciones laborales.

Denuncian que realizan más de mil horas extraordinarias al año que además se le pagan no solo como horas extras sino con una cuantía menor a la de las horas ordinarias, según han asegurado en rueda de prensa.

A las 62 guardias de 24 horas que efectúan al año, a las que ha aludido en alguna ocasión el alcalde, Francisco Guarido, suman hasta 42 jornadas adicionales al año en las que también van a trabajar en turnos de 24 horas. Eso supone más de mil horas de exceso de jornada anual y, además, ahora deben hacerlo por decreto, al rechazar figurar en la bolsa de voluntarios para hacer ese trabajo extra, lo que les impide conciliar su vida familiar y laboral, según ha expuesto el portavoz de los profesionales de extinción de la capital zamorana, Miguel Ángel Jurado.

Entre sus reivindicaciones figuran algunas que en otras ciudades los tribunales ya han reconocido a los bomberos, como la de que no se les obligue por decreto a hacer estos turnos extra. Al respecto, han aclarado que si existe alguna emergencia importante, como la explosión de gas del pasado verano, ellos son los primeros que van a acudir como voluntarios, pero han rechazado que esas llamadas a realizar turnos extraordinarios se hagan de forma habitual, además sin ser retribuidas como horas extraordinarias, pese a que les obligan a acudir a trabajar fuera de su horario laboral.

Otra reivindicación se refiere que el horario nocturno no se le compute como más horas, como sí se hace con la Policía Municipal. A los agentes, por diez horas de trabajo nocturno se les computan catorce y a ellos no, han explicado. El reconocimiento de las horas de solape de turnos es otra de las peticiones que realizan.

Protesta en el último pleno del año

Esas cuestiones las defenderán a partir de ahora de diferentes formas. Por una parte, acudirán a los plenos municipales, entre ellos el del próximo día 30 de diciembre, para hacer ver su malestar. También van a llevar su protesta a los tribunales. "Vamos a judicializar todo lo que esté en nuestra mano", ha advertido Jurado, que ha recordado que los tribunales ya les dieron la razón y obligaron además a que el Ayuntamiento asumiera las costas judiciales por las horas de lactancia.

La decisión de retomar las movilizaciones se debe a que no han fructificado las negociaciones mantenidas con la concejala de Personal, Laura Rivera. Los bomberos han asegurado que igualmente no se sienten respaldado por el edil de su área, David Gago, que se ha puesto "de perfil" en este conflicto laboral, según ha asegurado Jurado.