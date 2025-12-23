Autorizada la segunda fase de urbanización del cuartel de Monte la Reina: este es el coste del nuevo contrato

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la construcción de la segunda fase de las obras de urbanización de las parcelas M9, M11 y M12 del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro.

El proyecto contempla la formación de la red viaria interior y explanadas, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las acometidas de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas. Incluye también las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras de fábrica complementarias como muros, bordillos, cunetas y arquetas y red contra incendios. Todas estas actuaciones son necesarias para dotar a las parcelas de los servicios básicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las unidades logísticas.

El contrato tendrá un valor estimado de 13.885.631,52 euros y tendrá una duración de doce meses a partir del día siguiente del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.