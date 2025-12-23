Ángela Casquero, doctora: "La medicina estética es salud y calidad de vida, no vender resultados"

Las redes sociales han convertido la medicina estética en un escaparate continuo. Rostros sin líneas, cambios exprés y promesas de resultados inmediatos circulan a golpe de "antes y después". Sin embargo, la directora de AQ Clinics, Ángela Casquero, defiende el criterio médico, "la confianza y la continuidad". Además, mantiene un vínculo directo con Zamora, ya que trabajó durante años de anestesista en el quirófano en el Hospital Virgen de la Concha. Ahora, esta nueva clínica de medicina estética abre sus puertas en pleno centro de Salamanca para favorecer la "confidencialidad y un entorno discreto y privado".

¿Por qué decidió apostar profesionalmente por esta especialidad?

Tras haber explorado otras áreas de la medicina, como la medicina interna o la anestesiología, me pareció un campo con mucho recorrido. Es una especialidad que no está regulada como vía MIR, pero en la que hay mucho por hacer. Me resultó atractiva tanto desde el punto de vista profesional como personal, porque también conecta con inquietudes que muchas veces tenemos las mujeres en relación con el cuidado y la imagen.

¿Qué es lo que más le piden los pacientes cuando llegan?

Naturalidad. La gente viene diciendo que quiere verse bien, pero sin que se note demasiado. Hemos dejado atrás la estética artificial. Hoy buscamos armonizar, no cambiar caras.

¿Es importante que la medicina estética se ejerza por médicos?

Legalmente tiene que ser así. Es fundamental que los pacientes se aseguren de que la persona que les trata tiene la formación adecuada y, sobre todo, que es médico. Hay tratamientos que requieren prescripción y una valoración clínica previa. Además existen contraindicaciones que solo un médico puede identificar correctamente.

¿Hasta qué punto cree que las redes sociales influyen en las expectativas de los pacientes?

Las redes sociales tienen una doble cara. Por un lado, han despertado interés por la medicina estética, algo que en España ha llegado más tarde que en otros países. Pero, por otro, generan expectativas poco realistas y mensajes muy comerciales, poco adaptados a la individualidad de cada persona. Cada paciente necesita una valoración personalizada, porque no todos somos iguales ni tenemos las mismas condiciones de salud.

¿Ha cambiado el perfil del paciente de medicina estética en los últimos años?

Sí, claramente. Antes predominaban mujeres entre 40 y 50 años. Ahora vemos cada vez más varones, especialmente interesados en cuestiones relacionadas con el cabello. También pacientes más jóvenes que buscan prevenir y asesorarse. Además, atendemos a personas de más de 60 años, a las que se puede ayudar.

¿Qué aporta la medicina estética a los pacientes de mayor edad?

El resultado es muy gratificante. Pequeños cambios pueden mejorar mucho la calidad de vida: verse mejor, poder maquillarse con comodidad y sentirse a gusto con la propia imagen. La imagen personal también forma parte de la calidad de vida y de la conformidad con uno mismo, siempre dentro de lo saludable y equilibrado.

En relación con los tratamientos capilares, ¿cuándo debería una persona plantearse acudir a un médico?

Cuando la caída del cabello deja de ser algo puntual o estacional y empieza a mantenerse en el tiempo. Cada vez vemos más casos de alopecia androgenética en personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, también en mujeres en etapa posmenopáusica, donde los cambios hormonales influyen de forma clara. Una valoración médica permite identificar el tipo de alopecia, descartar causas asociadas y plantear un tratamiento adecuado antes de que la pérdida avance.

¿Cómo se aborda la alopecia desde AQ Clinics?

En AQ Clinics realizamos una valoración médica individualizada y diseñamos tratamientos capilares personalizados, que pueden ser previos o posteriores a un trasplante, con el objetivo de frenar la caída, mejorar la calidad del cabello y optimizar resultados. Cuando el trasplante está indicado, el paciente es valorado por un equipo quirúrgico especializado, siempre desde un enfoque médico, seguro y adaptado a cada etapa de la vida.

Parte de su trayectoria profesional está ligada a Zamora. ¿Qué peso tiene ese vínculo en su carrera?

He trabajado como anestesióloga en el Hospital Virgen de la Concha durante seis años, lo que me ha permitido crear un vínculo muy fuerte con Zamora y con muchos profesionales del ámbito sanitario. Además, he trabajado en medicina estética en distintas ciudades de Castilla y León, aunque el grueso de mi carrera ha estado ligado a la anestesia.

¿Por qué decidió finalmente abrir su propio centro en Salamanca?

Porque es la manera de garantizar la continuidad asistencial. El paciente sabe que siempre va a ser atendido por el mismo médico, que conoce su historia y que puede hacer un seguimiento a largo plazo. Esto es algo que no siempre ocurre en clínicas donde los profesionales cambian con frecuencia. En muchos casos, la primera valoración no la realiza un médico, sino una persona orientada a la venta, y eso condiciona el tratamiento posterior. Aquí el vínculo se genera desde la consulta médica: se explica qué es lo más adecuado y se decide conjuntamente un plan a corto, medio y largo plazo, especialmente en procesos como el envejecimiento.

Por último, ¿cree que Salamanca es un entorno favorable para emprender en el ámbito de la medicina estética?

Castilla y León es un territorio exigente. Quizá cuesta más ganarse la confianza, pero cuando se consigue, la lealtad del paciente es muy alta. En ciudades como Salamanca o Zamora, la confianza en el profesional pesa incluso más que otros factores y eso permite construir proyectos sólidos a largo plazo. He trabajado en Zamora durante muchos años y conozco bien a su gente. Por eso me gustaría tener un gesto con las personas que se desplazan desde Zamora para recibir atención médica en la clínica y ofrecerles condiciones especiales que compensen ese pequeño viaje.