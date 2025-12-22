Zamora lidera la pérdida de población en España: un análisis del fracaso del reto demográfico

"La demografía debe ocupar un lugar destacado en las políticas públicas y en las iniciativas de los agentes sociales para no detener el desarrollo empresarial. El llamado reto demográfico saltó hace unos años como una prioridad política de primer orden, tanto del Gobierno de España como de otras administraciones, pero en la actualidad ha quedado relegado. Como las tendencias de hoy determinarán el futuro a medio y largo plazo, se debe actuar ahora para prevenir los desequilibrios que se vislumbran en los próximos años".

Es una de las reflexiones que aparece en el reciente estudio titulado "La España de los 50 millones de habitantes. Análisis de los cambios demográficos que determinarán la economía española en las próximas décadas", realizado por Opina 360 para la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y patrocinado por la Fundación por la Industria.

Pese a su origen y gestación catalana, el estudio analiza toda España, incluida Zamora, y sus conclusiones bien valdría aplicarlas a la realidad provincial.

El zamorano Luis Matías Álvarez ha buceado en el informe, que dibuja un panorama de contrastes para el futuro del país: "Si bien el estudio proyecta un crecimiento general de la población española, también destapa una creciente y alarmante polarización demográfica. En este escenario de dos velocidades, la provincia de Zamora emerge como uno de los territorios más perjudicados. Los datos del informe son contundentes y sitúan a nuestra provincia en el epicentro de la despoblación y el envejecimiento, una realidad que exige una atención urgente".

Sangría imparable

Zamora es la provincia que más población pierde. El análisis de la evolución de la población residente entre los años 2000 y 2025 revela una tendencia devastadora. La provincia se sitúa como la cuarta de España con la mayor pérdida absoluta de población en lo que va de siglo, superada únicamente por Asturias, León y Lugo.

Esta sangría demográfica se traduce en cifras concretas y alarmantes, 36.125 habitantes perdidos entre 2000 y 2025, con lo que la cifra total se queda en 165.652.

Invierno demográfico

Zamora es una provincia sin nacimientos y con una población récord de mayores. La pérdida de habitantes es solo la punta del iceberg.

El informe subraya dos problemas estructurales que agravan la situación de Zamora y comprometen gravemente su futuro: la drástica caída de la natalidad y un envejecimiento acelerado que bate todos los récords a nivel nacional.

La cuna vacía

Zamora también aparece como líder nacional en la caída de la natalidad. Los datos sobre son, sencillamente, los peores de España. El informe señala que la provincia no solo sufre un declive, sino que lidera las estadísticas más negativas.

Zamora registra la mayor caída de nacimientos de todo el país entre los años 2000 y 2024, con un desplome del 44,1%. Además, es una de las 16 provincias que han encadenado 25 años consecutivos de pérdida de población por saldo vegetativo negativo, es decir, un cuarto de siglo en el que las defunciones han superado sistemáticamente a los nacimientos.

Estas cifras confirman un invierno demográfico extremo que deja a la provincia sin relevo generacional.

Provincia de mayores

Los índices de envejecimiento más altos de España son los de Zamora. El envejecimiento poblacional es el otro gran factor que sitúa a la provincia en una situación crítica. Los indicadores del estudio no dejan lugar a dudas y la colocan a la cabeza de España en todos los registros relacionados con la edad de sus habitantes.

En el índice de envejecimiento, Zamora presenta el más alto de España en 2024, alcanzando un 333,7%, frente al 142,3% de la media nacional. En términos sencillos, esto significa que mientras en España la población mayor de 65 años supera en un 42% a la menor de 16, en Zamora ya es más del triple.

Estudio de la población. / Cedida

La evolución del envejecimiento indica que entre 2000 y 2024, el índice de envejecimiento en la provincia ha aumentado 120 puntos, el peor dato registrado a nivel nacional y muy por encima de la subida media en España, que fue de 39 puntos.

Este fenómeno se traslada directamente al mercado laboral, con una población activa envejecida. Zamora tiene el mayor porcentaje de población activa con 55 años o más de todo el país, una cifra que llega al 29,8%.

Abismo insalvable

El contraste de Zamora, y su declive demográfico con la España dinámica, es un abismo insalvable. El informe, continúa Luis Matías Álvarez, describe una fractura entre "la España vacía frente a la España saturada", y Zamora se encuentra claramente en el lado más desfavorecido de esta división.

Mientras nuestra provincia se desangra demográficamente, el crecimiento del país se concentra de forma abrumadora en otros territorios. Madrid, el litoral Mediterráneo y los archipiélagos acumulan el 89,1% de todo el aumento de habitantes de España en el primer cuarto de siglo.

Estudio de la población. / Cedida

Este contraste también se refleja en el dinamismo económico y turístico. Zamora se sitúa en el extremo opuesto, y es una de las provincias con los niveles más bajos de afluencia turística del país, con menos de medio millón de visitantes anuales. Este dato contrasta de forma abrumadora con los polos turísticos del país: solo las Islas Baleares registraron más de 73 millones de pernoctaciones en 2024, y la provincia de Barcelona superó los 40 millones.

Futuro incierto

Como conclusión, los datos presentados en el informe "La España de los 50 millones de habitantes" son una llamada de alerta ineludible, indica Luis Matías Álvarez. La pérdida de más de 36.000 habitantes en 25 años, la caída más acusada de la natalidad en toda España y los índices de envejecimiento más altos del país conforman un diagnóstico demoledor. Estas cifras no son solo estadísticas; dibujan un círculo vicioso en el que la caída récord de la natalidad acelera un envejecimiento sin parangón, lo que a su vez merma la población activa, debilita el tejido económico y fomenta una mayor despoblación.

Zamora se enfrenta así al desafío urgente de romper esta espiral para que su declive demográfico no se vuelva irreversible.

Visión de conjunto

Efectivamente, las conclusiones del estudio van en esa misma dirección que apuntaba el estudioso zamorano. Es decir, los problemas demográficos tienen que abordarse en conjunto y no de forma aislada. "Con frecuencia se analiza la cuestión de la inmigración de forma aislada, sin ponerla en conexión con factores como la natalidad o el envejecimiento. Cada uno de los factores demográficos influye en los demás.

Por eso resulta imprescindible un planteamiento global que conduzca a un crecimiento equilibrado y sostenible que fortalezca y garantice el estado del bienestar", dice textualmente el estudio.

Concentración demográfica

Propone además el estudio diversificar los núcleos económicos y aumentar la flexibilidad laboral para frenar la concentración demográfica. "La población tiende a concentrarse en municipios de tamaño medio o grande, donde se asientan cada vez más los centros productivos. Pero la pandemia puso de manifiesto que una parte de la población preferiría vivir en municipios más pequeños. El impulso de actividades empresariales adaptadas a las características locales, especialmente las de base tecnológica, y la consolidación del teletrabajo pueden contribuir a una distribución más equitativa de la población a lo largo del territorio, fortaleciendo la cohesión social y territorial".

Actuación coordinada

El reto demográfico "exige una actuación coordinada de las administraciones públicas. Las proyecciones de distintas instituciones nacionales y comunitarias coinciden en un crecimiento de la población hasta 2050, principalmente impulsado por las migraciones netas. Más que un simple dato cuantitativo, este escenario demanda una acción rápida y coordinada para diseñar políticas que garanticen la sostenibilidad, la equidad y la coherencia con los retos estructurales que enfrenta el país".

El estudio aborda también otras muchas cuestiones, como la necesidad de un aumento de la productividad en un contexto de menos mano de obra, la posibilidad de aprovechar el talento senior, y arbitrar mecanismos para que los mayores de 65 años puedan seguir aportando en la economía para que los inmigrantes no se miren como un problema o fórmulas para abordar la gran masificación de las grandes ciudades, junto con recetas para abordar el fenómeno del sector turístico, que no es solo económico.

Unas reflexiones que sería bueno llevar a la práctica más allá de los estudios y discursos que al final siempre echan por tierra los números.