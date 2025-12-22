Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"La vida cotidiana como acto de inclusión social": Así es el calendario solidario de Aspace para 2026 que está cosechando todos los aplausos

Aspace presenta su calendario 2026, con el que celebra una década de imágenes.

Los trabajadores de Aspace Zamora

Los trabajadores de Aspace Zamora

B. Blanco García

B. Blanco García

Han corrido con el atleta zamorano Fernando Lorenzo, han disfrutado de un concierto en La Cueva del Jazz, se han tomado un pincho en Los Lobos y han visitado industrias queseras y bodegas de la provincia.

De todo ello hay documentación gráfica con fines solidarios.

Fernando Lorenzo corre junto a Carmen por la pista de la Ciudad Deportiva.

Fernando Lorenzo corre junto a Carmen por la pista de la Ciudad Deportiva.

Ese es el espíritu del calendario que cada año pone a la venta la asociación de parálisis cerebral Sanagua-Aspace.

Irene con Martín en la quesería Vicente Pastor, de Morales del Vino.

Irene con Martín en la quesería Vicente Pastor, de Morales del Vino.

En este 2026 cumple una década plasmando en imágenes situaciones cotidianas que sus usuarios disfrutan convirtiéndose en modelos por un día y demostrando que, como el resto de la sociedad, también pueden llevar una vida lo más normalizada posible.

Daniel Valcárcel y Fernando Barroso (derecha), con los calendarios de 2026.

Daniel Valcárcel y Fernando Barroso (derecha), con los calendarios de 2026.

El germen de la idea

Tras las cámaras están Fernando Barroso y Daniel Valcárcel, dos fotógrafos aficionados que desde el minuto uno se dejaron "arrastrar" por la idea de la mujer del primero, Judith Prieto, a quien se le ocurrió la posibilidad de recaudar fondos para la asociación a través de la venta de calendarios.

Algunos de los usuarios de Aspace protagonistas del calendario.

Algunos de los usuarios de Aspace protagonistas del calendario.

Fundamental para hacer realidad esta propuesta ha sido durante todos estos años la colaboración, también desinteresada, de empresas, asociaciones, entidades y personajes públicos que han prestado su imagen en cada una de las ediciones, dedicadas a temas diferentes.

Una sociedad que se vuelca con el calendario

Desde sesiones con grupos musicales de la provincia hasta visitas a los talleres de los mejores artistas y artesanos, compartiendo noticias con los periodistas locales, compras en establecimientos emblemáticos o tapear en los bares con más solera de la ciudad.

La pequeña Mía, con Nuria en el bar El Lobo.

La pequeña Mía, con Nuria en el bar El Lobo.

Indispensable para que el producto final luzca perfecto es la profesionalidad de Abel García, de La Otra Comunicación, encargado de maquetar un calendario que esta vez, con motivo de su décimo aniversario, ha vuelto a repetir escenarios con los mismos protagonistas —colaboradores y usuarios—, varios años después.

Carla se echa unas risas con Rafa Santiago.

Carla se echa unas risas con Rafa Santiago.

Dónde adquirir el calendario

El calendario 2026 ya está a la venta en la sede de Aspace Zamora (Ronda de la Feria, 13), en la Clínica Douro y en Tejidos María Oliva, donde se puede adquirir por un donativo de tan solo cinco euros.

