Con esta sorpresa se han encontrado hoy los pacientes oncológicos en el Hospital Provincial de Zamora

Los pacientes oncológicos que acuden cada día a recibir su tratamiento al Hospital Provincial de Zamora se han encontrado esta mañana con una agradable sorpresa que les ha hecho más llevadera su estancia en el centro asistencial.

Se trata de una iniciativa que agradecen especialmente desde la Asociación Española Contra el Cáncer, más todavía sucediendo en época navideña.

Concierto en el Hospital Provincial de Zamora. / Cedida

Y es que se ha celebrado un emotivo concierto en el Hospital Provincial de Zamora, fruto de la colaboración entre la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, el área de Humanización del Complejo Asistencial de Zamora y el Conservatorio Profesional de Música de Zamora Miguel Manzano.

La música, como vía de escape

El objetivo de esta iniciativa ha sido regalar un momento de calma, emoción y evasión a los pacientes oncológicos, haciendo su tiempo de espera un poco más llevadero y poniendo el foco en la importancia del bienestar emocional durante el proceso de la enfermedad.

Desde la asociación han querido agradecer de corazón la sensibilidad y generosidad de los músicos Raquel Fernández Berdión, Alejandro Martínez-Cue, Emmanuel Martínez-Cue Fernández y Juan María Cue, “que han hecho posible que, a través de la música, los pacientes hayan podido sentir, emocionarse y sonreír por unos instantes”, describen desde AECC Zamora.

Compromiso con la atención integral

“Acciones como esta refuerzan nuestro compromiso con una atención integral a las personas con cáncer, en la que la humanización y el acompañamiento emocional son pilares fundamentales”, añaden.