Recaudación definitiva del sorteo de Navidad en Zamora: las ventas suben en Zamora por encima de la media nacional
La provincia incrementa las ventas y comercializa un total de 939.590 décimos
Al cierre de la recaudación definitiva, la provincia de Zamora ha incrementado las ventas para el sorteo de Navidad por encima del incremento medio a nivel nacional.
En concreto, en la provincia los décimos vendidos han aumentado el 1,65% respecto a las ventas del sorteo de 2024, mientras que en el conjunto nacional el incremento fue del 1,4%, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado este lunes, antes de iniciarse el sorteo.
En total, en Zamora se han vendido 939.590 décimos, lo que supone una recaudación definitiva de 18.791.800 euros. Eso pese a que, inicialmente, en la provincia se había consignado menos lotería que en el sorteo del año pasado. La media por habitante en Zamora asciende a 113,50 euros por zamorano, mientras que en el conjunto del país ha sido de 72,36 euros.
