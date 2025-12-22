Recaudación definitiva del sorteo de Navidad en Zamora: las ventas suben en Zamora por encima de la media nacional

Al cierre de la recaudación definitiva, la provincia de Zamora ha incrementado las ventas para el sorteo de Navidad por encima del incremento medio a nivel nacional.

En concreto, en la provincia los décimos vendidos han aumentado el 1,65% respecto a las ventas del sorteo de 2024, mientras que en el conjunto nacional el incremento fue del 1,4%, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado este lunes, antes de iniciarse el sorteo.

En total, en Zamora se han vendido 939.590 décimos, lo que supone una recaudación definitiva de 18.791.800 euros. Eso pese a que, inicialmente, en la provincia se había consignado menos lotería que en el sorteo del año pasado. La media por habitante en Zamora asciende a 113,50 euros por zamorano, mientras que en el conjunto del país ha sido de 72,36 euros.