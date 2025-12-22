Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Y llegó el día de la suerte (o de la salud): esto es lo que se ha gastado Zamora en la Lotería de Navidad

Las Edades del Hombre no colma las expectativas generadas en el sector lotero

Primer premio de la lotería de Navidad de 2024, vendido en Zamora

Primer premio de la lotería de Navidad de 2024, vendido en Zamora / Jose Luis Fernández

Susana Arizaga

Zamoranos y zamoranas mantienen viva la tradición de comprar el número de la Lotería de Navidad que les puede sacar de pobres, como suele decirse. La esperanza no es cuestión de edades, "hemos tenido jóvenes, personas más mayores, de todo", coinciden en señalar desde las administraciones de la capital que han visto colmadas sus expectativas respecto al índice de ventas. Salvo alguna excepción puntual que ha registrado una caída de ventas de un 4%, la costumbre arraigada ha dejado el porcentaje de boletos comprados en el mismo que el año pasado, en torno al 95% en la inmensa mayoría.

Aunque el balance real llegará a media noche, cuando las líneas online ya tampoco expidan boletos para El Gordo, la satisfacción por el resultado de esta campaña de 2025 es satisfactoria entre titulares de las administraciones de la capital que tenían adjudicados para vender un total de 91.612 décimos que traducido en euros equivale a 18.322.400 euros. El cierre de caja se estima, pues, en unos 17.406.280 euros, la cantidad aproximada que se habrá gasto en la provincia de Zamora para probar suerte con la Lotería de Navidad este año.

Una cantidad nada despreciable, si se tiene en cuanta que las Edades del Hombre no han dejado las ganancias que esperaban obtener los loteros y las loteras de la capital, algunos tendrán que devolver más números de lo esperado por esa circunstancia, lamentaban desde una administración. Aún así, el resultado es más que positivo. Solo queda desear buena suerte y apurar para comprar los últimos boletos en las administraciones que permanecen abiertas en la capital en horario habitual, hasta las 20.00 horas de hoy.

Y llegó el día de la suerte (o de la salud): esto es lo que se ha gastado Zamora en El Gordo

Zamora lidera la pérdida de población en España: un análisis del fracaso del reto demográfico

"La vida cotidiana como acto de inclusión social": Así es el calendario solidario de Aspace para 2026 que está cosechando todos los aplausos

Estos son los municipios de Castilla y León donde más veces ha caído el "Gordo" de la Lotería de Navidad

"Sonreid cuando la recordéis, eso querría", triste adiós a Rufi Veláquez, valedora de la cultura de Zamora

Un varón de 22 años, herido tras la colisión entre un coche y una moto en una rotonda de Zamora

¿Quieres ver la decoración navideña de tu casa en La Opinión de Zamora? Envíanos tus fotos y vídeos

Mañueco destaca "la fuerza de los zamoranos" en una felicitación navideña con poco ruido... y muchas nueces

