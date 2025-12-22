La fortuna sonríe a la provincia de Zamora por partida triple en el tercer premio del sorteo de Navidad

No ha habido suerte ni en el "gordo" ni en el segundo premio, pero el tercero del sorteo de Navidad de este lunes ha dejado un pellizco en la provincia de Zamora, y lo ha hecho por partida triple.

La mayor cuantía ha quedado en una céntrica administración de la capital zamorana. En concreto, ha sido en la número dos, ubicada en la calle Santa Clara, junto a la plaza de Castilla y León, frente Hacienda, donde se han repartido una serie, diez décimos, del número agraciado con el tercer premio 90.693. En total, eso supone medio millón de euros repartidos en ventanilla.

Los otros dos despachos de loterías y apuestas del Estado de la provincia en los que se ha vendido ese número son de la comarca de Benavente. En concreto, en Quiruelas de Vidriales se ha vendido un décimo de ese número por máquina y en la ciudad Benavente, en el bar El Polígono, otro. Eso supone 50.000 euros para cada uno de esos dos agraciados en la comarca benaventana.

En total, 600.000 euros que vuelven a la provincia gracias al tercer premio del sorteo de Navidad.