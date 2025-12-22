La feria Muévete abre sus puertas hasta el 4 de enero en Ifeza

La mayor feria de ocio infantil de Castilla y León ha abierto ya sus puertas esta Navidad para que los más pequeños disfruten como nunca. El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, y el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, han inaugurado la nueva edición de Muévete en las instalaciones de Ifeza, acompañados por el vicepresidente cuarto y diputado responsable del recinto ferial, Emilio Fernández, y el diputado de Juventud y Deportes, Juan Del Canto.

Como gran novedad, la feria cuenta este año con un tobogán de hielo natural de grandes dimensiones, una pista de hielo también natural con mayor capacidad que en ediciones anteriores, un super hinchable multiobstáculos de 600 metros cuadrados y la posibilidad de reservar las entradas a través de una pasarela de pago. Todo ello, sumado al programa habitual con talleres, hinchables, zona de videojuegos y otras atracciones.

La feria Muévete, abierta hasta el 4 de enero

Además, para que ningún niño de la provincia se quede sin visitar Muévete, la Diputación de Zamora, en colaboración con los ayuntamientos, facilitará tanto entradas como transporte gratuito desde las diferentes comarcas de la provincia: Aliste, el 22 de diciembre; Sanabria, el 23; Benavente, el 26; Toro, el 27; Tierra de Campos, el 28; Guareña, el 29; Sayago, el 30; Valles, el 2; Alba, 3; y, de nuevo, Benavente, el 4, que al tener más población repite fechas.

Este servicio de autobús se suma al de lanzadera gratuita que, junto con Caja Rural de Zamora su colaborador en Muévete, habilitará entre la Plaza de la Marina e Ifeza cada 30 minutos.

La feria estará abierta hasta el 4 de enero de 16.30 a 21.00 horas, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

La entrada tiene un precio de 5 euros, anticipada, y de 6 euros, en taquilla que incluye el uso de todo el recinto, incluida la pista de hielo natural. Si no se va a hacer uso de la pista de hielo, se pueden adquirir las entradas por 4 euros de manera anticipada y 5 euros en taquilla. Los acompañantes y los niños menores de 3 años tendrán acceso gratuito.