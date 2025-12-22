Diez décimos de un quinto premio, repartidos en una céntrica administración de Zamora

Uno de los quintos premios del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional ha dejado otro pellizco en Zamora, ya que una administración de la capital ha vendido diez décimos del número 61.366, agraciado con uno de los quintos premios.

En total, esa administración ha repartido 60.000 euros, ya que cada uno de los décimos está premiado con 6.000 euros.

La administración número 5 de Zamora ha sido la que ha dado ese premio. Se trata de la administración conocida como "La Flota" y ubicada en la calle Martínez Villergas, cerca de la plaza del Mercado de Abastos.

La responsable de esa administración de lotería ha mostrado su alegría por haber dado ese quinto premio, cuando ya esperaba que la suerte pasara de largo, ya que ya habían salido los tres primeros premios sin suerte para esa administración. Ha recordado que en 2022 ya repartió un cuarto premio y ha mostrado su satisfacción porque haya diez ganadores, ya que los décimos se vendieron todos ellos en ventanilla. "Lo que me hubiera gustado es llenar el barrio" de dinero y millones, ha admitido, aunque al menos ha hecho felices a una decena de afortunados.