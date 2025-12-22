El Colegio de Abogados debate hoy si apoya la denuncia al juez Cimarra

El Colegio de Abogados debate hoy en la Junta de Gobierno anual si elevará una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el trato dispensado por el magistrado del Juzgado número 4 a un letrado ingresado por sufrir un ictus al que negó la suspensión de una comparecencia con un acusado y le exigió las preguntas por escrito. El sentir de la mayoría del colectivo se inclina por hacer llegar al CGPJ un escrito en el que recoger el malestar del colectivo profesional por una actitud que tuvo un precedente en el verano con otro abogado ingresado y en la UCI por haber sufrido también un ictus al que este juez, Santiago Alba Cimarra, negó la suspensión de la vista oral sin tener en cuenta el estado grave del letrado.

Las continuas incidencias en el día a día con este magistrado desde su llegada a Zamora en octubre de 2023 han generado una corriente de inquietud por la falta de flexibilidad y empatía demostrada en diversas ocasiones. Las desavenencias comenzaron cuando el juez pedía el número de colegiado y la identificación antes de comenzar los juicios, una práctica totalmente inusual en la historia de los juzgados de la capital.

A lo que podía ser algo anecdótico se fueron uniendo situaciones en las que no respetaba el derecho de abogadas y abogados a estar enfermos, para lo que el abogado que ha llevado el caso al CGPJ, Patricio Cuadra, se remitía a una sentencia del Tribunal Supremo que ha sentado jurisprudencia. En su fallo "reconoce la enfermedad grave como causa legítima de suspensión". Además, Cuadra señala al Código Ético Judicial que podría haber infringido el magistrado Alba Cimarra, en concreto "los principios éticos relativos a la prudencia, la humanidad y el respeto a la dignidad profesional" que contempla esa norma.

Consejo de la Abogacía

La reunión que está prevista para esta mañana abordará esta espinosa cuestión sobre la que ya se ha definido el Consejo General de la Abogacía Española a raíz de este caso, que ha reiterado la exigencia de la aplicación de la normativa reciente para conciliar la vida profesional y personal del colectivo, al tiempo que solicita la supresión de la discrecionalidad de los jueces y de las juezas para suspender juicios y vistas en los supuestos que prevé la legislación, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla esa posibilidad en caso de hospitalización o enfermedad grave.n