El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales

Casi medio centenera de abogados y abogadas ha acordado reprobar ante el Consejo General del Poder Judicial al juez Santiago Alba Cimarra por las "faltas de respeto y consideración" hacia los profesionales, una decisión que se ha votado por unanimidad de profesionales de la Abogacía presentes en la Junta de Gobierno anual de este organismos profesional en la que se ha puesto de manifiesto el malestar por las formas del magistrado tanto en las salas de vistas como en comparecencias e interrogatorios en los que los clientes están presentes.

La decisión del Colegio de la Abogacía de Zamora se plasmará en un escrito que incluye el "incumplimiento de la ley y de las normas procesales en las causas que instruye" y se hará llegar también al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a la Audiencia de Zamora y al Decanato de jueces y juezas del que acaba de ser elegido responsable este Cimarra, un magistrado que ha tenido otras quejas y que fue apartado de la carrera judicial tras el expediente sancionador por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una infracción denunciada en su anterior destino, el Juzgado de Arévalo, en el que no se abstuvo en procedimiento donde una mujer con la que tenía una relación afectiva era parte, sanción confirmada por el Tribunal Supremo.

El Colegio de Abogados ha debatido a lo largo de dos horas en la Junta de Gobierno sobre el trato dispensado por el magistrado del Juzgado número 4 a un letrado ingresado en el Hospital por sufrir un ictus, Patricio Cuadra Blanco, al que negó la suspensión de una comparecencia con un acusado y le exigió las preguntas por escrito. El sentir de la mayoría del colectivo se inclinaba ya antes de este encuentro anual por hacer llegar al CGPJ un escrito en el que recoger el malestar del colectivo profesional por una actitud que tuvo un precedente en el verano con otro abogado ingresado y en la UCI por haber sufrido también un ictus, Javier San Gregorio, al que este juez, Santiago Alba Cimarra, negó la suspensión de la vista oral sin tener en cuenta el estado grave del letrado.

Corriente de inquietud Las continuas incidencias en el día a día con este magistrado desde su llegada a Zamora en octubre de 2023 han generado una corriente de inquietud por la falta de flexibilidad y empatía demostrada en diversas ocasiones. Las desavenencias comenzaron cuando el juez pedía el número de colegiado y la identificación antes de comenzar los juicios, una práctica totalmente inusual en la historia de los juzgados de la capital. A lo que podía ser algo anecdótico se fueron uniendo situaciones en las que no respetaba el derecho de abogadas y abogados a estar enfermos, para lo que el abogado que ha llevado el caso al CGPJ, Patricio Cuadra, se remitía a una sentencia del Tribunal Supremo que ha sentado jurisprudencia. En su fallo "reconoce la enfermedad grave como causa legítima de suspensión". Además, Cuadra señala al Código Ético Judicial que podría haber infringido el magistrado Alba Cimarra, en concreto "los principios éticos relativos a la prudencia, la humanidad y el respeto a la dignidad profesional" que contempla esa norma.

Consejo de la Abogacía

La reunión que ha abordado esta espinosa cuestión sobre la que ya se ha definido el Consejo General de la Abogacía Española a raíz de este caso, que ha reiterado la exigencia de la aplicación de la normativa reciente para conciliar la vida profesional y personal del colectivo, al tiempo que solicita la supresión de la discrecionalidad de los jueces y de las juezas para suspender juicios y vistas en los supuestos que prevé la legislación, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla esa posibilidad en caso de hospitalización o enfermedad grave.