El Cascanueces y Corta el Cable Rojo regresan al Ramos Carrión de Zamora

Música y humor representas las apuestas del Teatro Ramos Carrión para el último fin del semana del año.

Arghul presentará una versión musical de "El Cascanueces", mientras Corta el Cable Rojo pondrá las risas a los últimos días de diciembre.

Con la ayuda del cuarteto de clarinetes Arghul, esl sábado, día 27, viajaremos por diferentes mundos con una historia tan navideña como el Cascanueces, narrada y dramatizada por Clementina Formariz y Sara Castro.

Las ilustraciones vivas de María M. Rodríguez completan esta historia de amor, aventuras y fantasía dirigida a niños y no tan niños.

El concierto comenzará a las 12.30 horas y las entradas pueden adquirirse por un precio de siete euros.

Humor

El domingo, día 28, el turno corresponde a la carcajada y a la improvisación.

Corta el cable rojo vuelve para sumergirnos en una experiencia teatral que ha hecho reír sin parar a miles de espectadores durante 14 años en la Gran Vía de Madrid, gracias a su talento para la improvisación, música en directo y proyecciones deslumbrantes. El espectáculo comenzará a las 19.00 horas y la entrada tiene un precio de 22 euros.

Para despedir el 2025, el Ramos Carrión recibirá a la Orquesta Filarmónica de Moldavia con un concierto dedicado a Strauss, que tendrá lugar el martes día 30 a partir de las 20.30 horas con pases a 22 euros.

Enero

Ya en enero, Bras Rodrigo volverá al liceo con su “Navidad celta”, el sábado 3, y la Academia de Artes Escénica Enjoy pondrá en escena “África, un canto a la paz”, el domingo 4.

Además, J.J. Vaquero, los tributos a Amy Winehouse y a Pink Floyd, las obras "Pijama para seis" y "Donde nacen las palabras", las experiencias musicales Aurum Natura y La reina del hielo, el mago Shado, Karim y “El lago de los cisnes” podrán verse en el primer mes del nuevo año.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo dependiente de la Diputación de Zamora.