El AVE de Zamora a País Vasco, un paso más cerca
ADIF licita el proyecto par amontar la vía en la 'U' de Olmedo, el nuevo baipás ferroviario conectará a Galicia y Zamora por AVE con Valladolid, Cantabria y Euskadi
Ical
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licita por 305.615 euros la redacción del proyecto para el montaje de la vía y el resto de elementos -balasto, traviesas, carril y desvíos- de la denominada ‘U’ de Olmedo, la conexión de 8,2 kilómetros entre la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid y la que va a Galicia a la altura de esa localidad vallisoletana.
Según informan fuentes de la empresa pública a Ical, los trabajos de montaje de vía podrán licitarse una vez finalice esta plataforma y las estructuras, que progresan según el “calendario previsto”. En concreto, se ha terminado la construcción de la pérgola sobre la CL-602 y tres de los cuatro pasos superiores, así como los drenajes transversales de la línea.
En paralelo, las obras avanzan en el cuarto paso superior y en el viaducto sobre el río Adaja (220 metros), la estructura más destacada de la conexión. Además del montaje de vía, posteriormente, el baipás se completará con su electrificación, y el despliegue de los sistemas de señalización, gestión de tráfico y comunicaciones.
Con la licitación del contrato de redacción de proyecto del montaje de vía, Adif da un nuevo impulso al baipás de Olmedo, que con 40 millones de euros, y que según Adif supone una infraestructuras “estratégica” para la vertebración territorial, la transversalidad de la mayor red de alta velocidad de Europa (4.000 kilómetros) y la movilidad sostenible.
Esta conexión posibilitará realizar trayectos de alta velocidad directos -sin cambiar de tren o pasar por Madrid- entre Galicia y Valladolid, otras capitales como Palencia y Burgos, y también con Asturias, Aragón y Cataluña. Y, a medida que se completen las líneas de alta velocidad en construcción, con Cantabria, Navarra y País Vasco.
La ‘U’ de Olmedo enlaza, a la altura de esta población, los dos corredores de alta velocidad que unen Madrid con las capitales de la mitad norte del país, aprovechando la ‘V’ que, a la altura de esa localidad, dibuja la bifurcación de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Segovia-Valladolid para, por un lado, seguir hacia el norte y, por otro, dar inicio a la línea de Zamora y Galicia.
La conexión se realiza mediante un trazado recto con extremos en curva (de ahí su forma de ‘U’), que enlazan con cada uno de los dos corredores. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).
