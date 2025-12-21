Zamora Sí presume de su política “útil, cercana y centrada” en la provincia

Zamora Sí ha celebrado este domingo su asamblea general, un encuentro en el que se ha hecho balance del trabajo desarrollado a lo largo del año y se han marcado las líneas estratégicas para el próximo año, reafirmando el compromiso del proyecto “con una política útil, cercana y centrada exclusivamente en Zamora y su gente”.

Durante la asamblea, se ha puesto en valor la intensa labor institucional realizada tanto en el Ayuntamiento de Zamora como en la Diputación Provincial y en los numerosos municipios donde Zamora Sí cuenta con representación. El partido tiene presencia en once alcaldías y cuenta con un centenar de cargos públicos repartidos por toda la provincia.

Eloy Tomé, presidente de Zamora Sí, y Rocío Ferrero durante un acto de protesta por la gestión de los incendios en la Sierra de la Culebra de 2022. / José Luis Fernández

El trabajo político realizado ha combinado “propuestas concretas, control democrático y presencia constante en barrios y pueblos, defendiendo servicios públicos de calidad, infraestructuras, transparencia y equilibrio territorial”, han destacado.

Sus principales banderas políticas

En el transcurso del encuentro, se han reafirmado algunas de las principales banderas políticas de Zamora Sí que seguirán marcando su acción en los próximos meses. Entre ellas, la recogida de firmas para evitar el cierre de la residencia de Los Tres Árboles, “en defensa de una atención digna a las personas mayores”; la reivindicación de una fiscalidad diferenciada para la provincia de Zamora “como herramienta imprescindible para hacer frente a la despoblación y la falta de oportunidades”; y la defensa de la recuperación de la Ruta de la Plata ferroviaria, “entendida como un eje estratégico para la cohesión territorial y el desarrollo económico”, han detallado.

Visita de los concejales de Zamora Sí a la zona comercial de las calles del Riego y Feria. / Cedida

Zamora Sí, además, destaca especialmente el carácter municipalista de su proyecto, subrayando que “allí donde gobierna se han impulsado mejoras en infraestructuras básicas, servicios públicos, atención social y aprovechamiento de subvenciones y planes provinciales, siempre con una gestión responsable y pegada al terreno”.

Por otra parte, en los ayuntamientos donde ejerce la oposición, el grupo ha mantenido “una línea firme de fiscalización, propuestas y defensa del interés general”.

Mayor presencia en los medios

La asamblea ha servido, por último, para analizar la presencia pública y comunicativa de la formación, constatando un incremento sostenido del impacto en medios y redes sociales en el último tramo del año, “fruto de una estrategia coordinada y de una conexión eficiente entre el trabajo institucional y la comunicación pública”, han considerado.

Rocío Ferrero y Eloy Tomé, en San Frontis / Cedida

Asimismo, se ha reafirmado la importancia de seguir fortaleciendo la organización interna, a través de los canales de coordinación y acompañamiento a cargos públicos, y de consolidar la presencia de Zamora Sí en espacios municipalistas de ámbito autonómico y estatal.

Por un 2026 para seguir creciendo

Desde Zamora Sí se ha valorado que el proyecto “continúa creciendo y consolidándose como una voz propia en defensa de la provincia, ajena a siglas estatales y centrada en resolver los problemas reales de Zamora: servicios públicos, sanidad, infraestructuras, transporte, vivienda, despoblación y oportunidades para el medio rural”, han detallado.

Esta asamblea general ha concluido con una valoración positiva del camino recorrido y con el compromiso de afrontar 2026 “desde la unidad, la constancia y el orgullo de un proyecto que trabaja cada día para que Zamora deje de ser la última prioridad”.