Un varón de 22 años, herido tras la colisión entre un coche y una moto en una rotonda de Zamora

Después de las lluvias de la madrugada y la tranquilidad del resto de la gélida jornada que ha sido este domingo, los problemas de circulación han vuelto a Zamora con la llegada de una nueva noche. En esta ocasión, el primer accidente de relevancia del día ha tenido como protagonista la rotonda en la que confluyen las calles Villalpando y Campo de Marte, donde se ha producido el choque entre un turismo y una moto. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo en torno a las 20:52 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en este punto, una glorieta que también sirve de acceso a la Cuesta del Bolón.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Policía Municipal de Zamora, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que un varón de 22 años requería asistencia sanitaria debido a los dolores que sufría en el cuello como consecuencia de la colisión entre los dos vehículos implicados. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento, aunque sí ha sido necesario enviar una ambulancia hasta el lugar. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente que ha sobresaltado a los vecinos de Zamora.