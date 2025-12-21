Torguvi refuerza la capacidad productiva de Toro, Tierra del Vino y Guareña

En la antesala de su 25 aniversario, el Grupo de Acción Local (GAL) Torguvi está consolidado como una herramienta eficaz para el progreso y desarrollo de las comarcas de Toro, Guareña y Tierra del Vino.

Entre sus objetivos destacan sus acciones para el refuerzo de la capacidad productiva, la promoción del empleo, el crecimiento, la igualdad de género, la participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales.

La aplicación de la intervención Leader del Pepac, con una dotación aproximada de 2.240.000 euros, según explica el presidente del GAL, Sergio del Teso, "nos va a permitir apoyar todas las iniciativas privadas o públicas que busquen mejorar la actividad económica, crear empleo, además de resaltar los valores de cada rincón para que sean atractivos tanto para visitantes como para nuevos pobladores".

Los nuevos proyectos puestos en marcha gracias a la ejecución directa de las ayudas aprobadas para el periodo 2023-2027, tras poco más de doce meses de andadura, se han materializado en una veintena de proyectos empresariales que cumplen con las expectativas establecidas en el Marco elaborado por el GAL.

Proyectos

De entre las inversiones, destacan las realizadas por una empresa agroalimentaria instalada en Toro que le va a permitir mejorar la sala de loncheado y envasado. En la misma localidad también se han materializado inversiones en sectores como el de la hostelería, con la futura ampliación de los servicios de un hotel, o la restauración, creando un nuevo espacio gastronómico que posibilita aumentar la oferta culinaria de la zona.

La dinamización del sector servicios facilitará a una empresa procesadora de pistachos la adquisición de maquinaria para la transformación y modernización en su elaboración. Con el propósito crecer, una planta industrial de metálicas ha contemplado intervenir en sus instalaciones mediante la edificación de un bloque administrativo, dos áreas de almacenamiento anexas, así como el acondicionamiento del espacio exterior. En este mismo ámbito, la ampliación de una clínica veterinaria mejorará la actividad que ya venía ofreciendo a los clientes.

Varios promotores saucanos han aprovechado las ayudas Leader para invertir en maquinaria de elaboración de productos artesanales o aumentar la capacidad de almacenaje para productos agrícolas.

Dos bodegas, ubicadas en Venialbo y Toro, podrán ejecutar inversiones de mejora en la elaboración de sus vinos suponiendo un aumento de su capacidad y la mejora en el proceso productivo. Por su parte, la localidad de Argujillo contará con un nuevo complejo que albergará eventos ofreciendo una experiencia única a los visitantes.

Las empresas también apuestan por la innovación y, con la próxima creación de un laboratorio técnico de calidad para el estudio y análisis de las semillas de cereal, así como habilitación de una zona de networking en la Bóveda de Toro, Torguvi cumple con su objetivo de estimular iniciativas que fomenten la singularidad en las empresas. En otros municipios como Morales de Toro, Villabuena del Puente o Villardondiego, trabajan emprendedores que invierten en la mejora de servicios agropecuarios, residencias o talleres de vehículos.

El conjunto de la inversión generada ha ascendido a 3.600.000 euros a los que les corresponde un total de 1.312.000 euros de ayuda pública. Cabe destacar la repercusión positiva en el empleo, creando 130 puestos de trabajo, de los cuales 20 son nuevos y 110 empleos consolidados entre los existentes, datos que suponen un estímulo en el trabajo que realiza el GAL en unas comarcas con una clara tendencia a la despoblación.

Convocatoria de ayudas

Recientemente, Torguvi ha cerrado la convocatoria de ayudas a proyectos de inversiones no productivas para entidades locales del territorio. En total, como ha destacado del Teso, se han presentado solicitudes por valor de 224.000 euros y las peticiones de numerosos ayuntamientos van destinadas a mejorar y modernizar los servicios básicos a la población a obtener beneficios sociales, culturales, educativos o ambientales, además de fomentar la cohesión territorial.

En las solicitudes presentadas aparecen diferentes proyectos como la rehabilitación de una fuente antigua en Villaescusa, la iluminación ornamental de la iglesia de Santa María Magdalena en Corrales del Vino, la instalación de elementos biosaludables o parques infantiles en Gema, Venialbo y Fuentesaúco, entre otros municipios. La inversión más demandada ha sido la climatización o el acondicionamiento de locales municipales para lograr una mejora energética en Morales de Toro o Morales del Vino, al margen de mobiliario, equipamiento y utillaje para comedor social. En definitiva, una gran variedad de acciones dentro de las 32 registradas.

Con esta nueva intervención, Torguvi seguirá asistiendo a ferias y promocionando los productos agroalimentarios de sus comarcas. En la cofinanciación de estas ayudas, además de la Unión Europea, el Ministerio y la Junta de Castilla y León; la Diputación Provincial contribuye a dar estabilidad al grupo.

En este sentido, el presidente de Torguvi ha agradecido públicamente el compromiso de la Diputación Provincial de Zamora y de su presidente, Javier Faúndez, al apoyar el funcionamiento de los Grupos de Acción Local e incrementar la dotación de las ayudas que les concede, así como alargar la colaboración por tres anualidades, mostrando así un compromiso con el territorio y con la inversión

Torguvi seguirá recibiendo solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2027, confiando en la llegada de nuevas asignaciones que puedan cubrir todas las iniciativas que se presenten.