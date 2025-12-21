"Sonreid cuando la recordéis, eso querría", triste adiós a Rufi Veláquez, valedora de la cultura de Zamora

"Hoy no venimos solo a despedir a mi madre, sino a celebrar la vida de una mujer que dejó una huella profunda en todos los que tuvimos la suerte de cruzarnos con ella". El hijo de Rufina del Carmen Velázquez de Francisco, "Rufi", comenzaba así su breve intervención para describir a la gran persona que le dio la vida, para describir a aquella creadora de las tres "Bibliotecas Públicas Municipales" del Ayuntamiento de Zamora, como le gustaba resaltar, desde la convicción de que la cultura, la lectura abre mentes y hace más libres a las personas, si se cuenta con una buena asesora como era ella.

Esta mujer que "no era de pasar por esta vida de puntillas", ni por las cosas, ni las cuestiones importantes, ni por las personas, como ha indicado su hijo Guillermo Taladro Velázquez, la pérdida de su padre siendo muy joven marcaría esa "fortaleza y determinación inquebrantable" que le definía, perseguía su hijo.

Despedida a Rufi 13 / S. A.

Esas dos cualidades le lanzan a luchar contra viento y marea por sus convicciones personales y como gestora cultural impecable e íntegra, una de las mejores que ha tenido Zamora, capaz de oponerse lo mismo al alcalde que a un director general como buena valedora de ese gran bien común en el que a tantas zamoranas y zamoranos supo llevar. "Se entregaba a fondo", ha recordado su hijo.

Guillermo recordó aquella Escuela Abierta, la primera iniciativa de Rufi, un nombre que bien podría definir la esencia de la primera biblioteca que fundó en Zamora, la del barrio de San José Obrero, su niña bonita, "con una pasión que trascendía lo profesional".

Allí empezó su recorrido "con ganas de hacer algo diferente, a su manera, e ilusión", lo que nunca faltó a Rufi que se las ingenió para meter la narración en aquellos espacios de libertad, los clubs de lectura, prender la mecha de la escritura, de la poesía o del arte de contar a quien se acercaba a ella con potencial o, simplemente, ganas.

Después llegaría La Candelaria porque a Rufina le gustaba meterse en camisa de once varas y, a base de insistir, de llamadas, de carteles, de actividades alternativas, su constante presencia en los medios de comunicación para verlas crecer. Y, como gran legado, la inauguración del antiguo matadero como sede para la Biblioteca de San José Obrero por la que bregó hasta la extenuación. Y es que, "para ella, los libros no eran cajas eran puertas, mundos, refugios", ha detallado Guillermo.

"Tejedora incansable de la Cultura"

El hijo, acompañado de su hermano Miguel Taladro Velázquez, ambos visiblemente emocionados al igual que su padre, describió con admiración a una "tejedora incansable de cultura, siempre cerca de lo que estuviera relacionado con la literatura, con la cultura, en general". En Zamora, "si se montaba algo alrededor de un libro, un cuento o una historia, mi madre estaba allí animando, empujando o haciéndolo posible".

"Amor, respeto y lealtad", aquella esencia que forjó una unión de 50 años con su marido, Javier Taladro, era la esencia de la entrega que Rufi desplegaba con sus amigos y amigas. Hace 40 años la pareja dejó atrás su Valladolid natal para llegar a Zamora y forjar aquí su casa. El mundo de la cultura ha despedido esta tarde "a la mayor amante de los libros que he conocido", ha manifestado su hijo.

El mundo cultural de esta pequeña Zamora ha despedido entre poemas y palabras emocionadas a esta gigante, gurú, de la cultural local, forjadora de tantos escritores locales como lectores empedernidos y apasionados, como ella. Grande Rufi, despedida ayer entre aplausos, lágrimas, muchas, y alguna sonrisa como las que colocaron por 30 minutos en el presente con un vídeo lleno de sus sonrisas y sus guiños felices.