Sanabria despierta teñida de blanco

La comarca de Sanabria ha despertado hoy con un paisaje que ya tardaba en llegar.

Una intensa nevada registrada durante la noche ha cubierto toda la zona creando una estampa totalmente invernal.

Desde Lubían, el equipo de mantenimiento invernal de la Junta de Castilla y Léon ha despejado las carreteras de la zona de Alta Sanabria hasta Porto. Por otro lado, la carretera de que sube a la Laguna de los Peces permance cerrada por la cantidad de nieve acumulada.

Las autoridades recomiendan mantener la precaución en los desplazamientos si son altamente necesarios, seguir las indicaciones del tráfico y consultar el tiempo.

Por su parte, advierten a los vecinos del peligro de caídas y resbalones por la formación de placas de hielo, ya que se prevén heladas generalizadas.

Sanabria luce así un paisaje invernal que invita a los zamoranos a disfrutar de la nieve.