¿Quieres ver la decoración navideña de tu casa en La Opinión de Zamora? Envíanos tus fotos y vídeos

La Navidad ya ilumina hogares, balcones y calles de toda la provincia, y LA OPINIÓN DE ZAMORA quiere compartir con sus lectores el ambiente festivo que se vive en cada rincón. ¿Estás muy orgulloso de tu belén? ¿Has comprado adornos nuevos para tu árbol? ¿Crees que tu casa tiene la mejor iluminación navideña de tu pueblo? Enséñasela a todos los zamoranos a través de la web de nuestro periódico.

El diario de todos los zamoranos abre una convocatoria para que los lectores muestren su decoración navideña, tanto en viviendas particulares como en comunidades de vecinos, escaparates o espacios singulares.

Número de WhatsApp

Para que tu decoración navideña aparezca en La Opinión de Zamora, envía tus fotos y vídeos a través de WhatsApp, al número +34 649 63 09 93, indicando brevemente el lugar desde el que se han tomado las imágenes. Árboles de Navidad, belenes, fachadas iluminadas o detalles originales tendrán cabida en esta iniciativa participativa.

Las imágenes y vídeos recibidos se publicarán en la web de La Opinión de Zamora, creando una galería colectiva que refleje cómo se vive la Navidad en la capital y en los pueblos de la provincia. Una forma de compartir creatividad, ilusión y espíritu navideño con toda la comunidad lectora.