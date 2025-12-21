La postal más bonita de la Navidad es de este colegio de Zamora

Es una tradición desde hace nueve años. Cada diciembre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entrega los premios de su Concurso de Postales Navideñas, que cuenta con la participación de alumnos de centros educativos públicos de todo Castilla y León.

En esta edición han participado más de ochocientos estudiantes de las etapas de Infantil, Primaria y 1º y 2º de la ESO, además de Educación Especial. Una gran acogida que ha sido muy agradecida por el sindicato.

Irene Alonso Barrera, del IES Castilla de Soria, con sus profesoras. / Cedida

El concurso se divide en diferentes modalidades y este año una de ellas ha tenido como ganador a un alumno zamorano. El tema de la postal tenía que aludir a la Navidad, y se ha valorado la originalidad y la capacidad creativa, tanto en formato papel como digital.

El ganador, del colegio Miguel de Cervantes

Se trata de la categoría de Educación Infantil y el jurado ha elegido la propuesta de Anthony Suárez Iznaga, que estudia en el colegio Miguel de Cervantes.

Nadia Paredes, del IES Recesvinto, en Venta de Baños (Palencia) / Cedida

El premio para este pequeño artista consiste en un lote de material escolar y un diploma.

El resto de afortunados

También recibirán esta doble recompensa Manuel Aceves Olmos, del CEIP Miguel de Cervantes, en Navalmanzano (Segovia), dentro de la categoría de 1º, 2º y 3º Educación Primaria. Nerea Ullán Bejarano, del CEIP Campo Charro de Salamanca es la ganadora de la categoría de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, mientras que Nadia Paredes, del IES Recesvinto, en Venta de Baños (Palencia), se alzó con el premio en la categoría de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Nerea Ullán Bejarano, del CEIP Campo Charro de Salamanca / Cedida

Álvaro Simón Rivera, alumno del colegio de educación especial Santa María Madre de la Iglesia, ubicado en Astorga (León), ganó en su categoría y completó el grupo de ganadores Irene Alonso Barrera, del IES Castilla de Soria, en la categoría de postales en formato digital para redes sociales.

El objetivo de esta iniciativa es la de estimular la participación del alumnado y animar el ambiente navideño en los centros de la educación pública de Castilla y León y colaborar con este material en la práctica docente diaria.