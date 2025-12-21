Plantar cara a puteros y acosadores: hablan las mujeres socialistas de Zamora

Casos como el del dimitido presidente de la Diputación de Lugo José Tomé o el del exasesor de Moncloa Francisco Salazar provocan rechazo e incluso enfado entre algunas militantes socialistas zamoranas, que ven como a raíz de esas situaciones se pretende echar por tierra toda una defensa de la mujer y del feminismo que ha sido una seña del PSOE a lo largo de su historia.

Así, la diputada provincial Nieves García admite que "todas las mujeres del partido estamos cabreadas y enfadadas" porque su formación ha enarbolado la bandera del feminismo "y vamos a seguir haciéndolo", ya que "porque haya cuatro cerdos, no significa que los demás vayamos a dejar de hacerlo".

Nieves García se muestra crítica con la actuación del partido en esos casos, en los que "la verdad no lo han hecho nada bien", ya que, en su opinión, "cuando hay una denuncia, hay que investigarla, ponerle solución y al compañero que tenga ese problema, quitarlo del medio, y listo, no hay más cáscaras".

"No se puede poner en duda la palabra de la mujer que denuncia y hay que tomar medidas desde el minuto uno, si no, me parece fatal" Mar Rominguera — Exsecretaria del PSOE local de Zamora

Plantar cara a puteros y acosadores

Pese a todo, esta militante socialista zamorana recuerda que en el PSOE vana seguir defendiendo el feminismo e invita a otros partidos que ahora critican lo ocurrido a adoptar medidas como el canal de denuncias que tiene el PSOE porque "lo que no se puede hacer es decir que todos somos iguales y machacar".

Nieves García afirma que "lo fácil sería decir que en todos los partidos hay gentuza de esa, como Koldo, Ábalos, Cerdán o Salazar, me da igual, pero no todo el mundo es así ni en todos los sitios, espero que la justicia obre en consecuencia, y los demás a seguir adelante con nuestras ideas, que son sociales, públicas y defienden a la mujer", recuerda.

"Hay que perder el miedo a denunciar, llevo muchos años de militancia y se ven cosas, pero creo que se ha reaccionado bien" Macu Hernández — Exsecretaria de Igualdad del PSOE de Zamora

Plantar cara a puteros y acosadores

Igual de contundente se muestra la exsecretaria general del PSOE local de Zamora, Mar Rominguera, que muestra su más absoluta repulsa a los casos de acoso sexual y laboral y que confiesa que "a mí lo que molesta todavía mucho más es que cuando una mujer denuncia se ponga en duda y se cuestione si está diciendo la verdad", ya que "nadie se inventa algo así".

Además de reconocer que está "muy enfadada" por los casos que han salido a la luz, muestra su "absoluta repulsa" a los audios que se han filtrado del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que le dan "muchísimo asco" por la forma de referirse a las mujeres. Al respecto, subraya que el PSOE está trabajando en el anteproyecto de ley para abolir la prostitución, ya ha habido tres intentos y "esto de Ábalos ha activado todavía más que salga adelante (el anteproyecto de ley)".

Las mujeres del PSOE estamos cabreadas, que haya cuatro cerdos no significa que no sigamos enarbolando la bandera del feminismo" Nieves García — Diputada provincial del PSOE

Plantar cara a puteros y acosadores

Por su parte, la exsecretaria de Igualdad del PSOE provincial y actual integrante de la Ejecutiva local del PSOE, Macu Hernández, reconoce que le da vergüenza tanto el tono como la forma "denigrante" de tratar a la mujer por parte de Ábalos y Koldo: "El respeto ante todo", pide.

También admite que siente "un poco de vergüenza" por lo que está pasando con los casos de acoso que se han conocido, aunque "políticamente me da mucha rabia que se centre todo en unas personas cuando estamos viendo que están saliendo más casos, también en otros partidos".

Macu Hernández valora los canales internos que existen e invita a denunciar a cualquier persona que sufra acoso. Admite que lleva muchos años de militancia y, aunque sean excepcionales, "se ven cosas, pero creo que siempre se ha reaccionado bien".

Un caso en Zamora que terminó en absolución

En el verano de 2018 saltó a la luz pública la denuncia que una edil socialista de un pueblo de la provincia realizó contra un concejal de otro municipio zamorano como supuesta víctima de una agresión sexual en la sede del partido. Los hechos denunciados se remontaban al año 2017, cuando ambos trabajaban en la campaña de recogida de avales de apoyo a Pedro Sánchez en las primarias del partido a nivel nacional y la mujer sostuvo que el denunciado trató de besarla en un despacho en el que se encontraban solos.

El partido expedientó al hombre implicado, que además tenía cargos internos en el PSOE de Zamora y que al conocerse la denuncia dejó el partido, pero no su acta de concejal. En junio de 2019, la sentencia del Juzgado de lo Penal fue absolutoria, en un fallo exculpatorio basado en el principio de "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del reo), que fue ratificado posteriormente, en octubre de ese año, por la Audiencia Provincial de Zamora.

Canales internos

Al margen de denuncias judiciales como esa, en el PSOE de Zamora tienen actualmente unos canales de denuncia en el ámbito interno del partido para actuar en casos de acoso.

La cuestión es que en algunos casos no han funcionado convenientemente, como en el de las denuncias contra el exasesor de Moncloa y exdiputado nacional Paco Salazar. Al respecto, Mar Rominguera señala que antes ya se tomaban medidas y ahora, con esos canales lo que hacen es reforzar todavía más a la mujer que denuncia. "A veces fallan, pero lo que no se puede consentir es que se cuestione lo que una mujer está denunciando", ha declarado Rominguera, que indica además que lo que en ningún caso es admisible, es que se diga a la víctima frases como "déjalo, que si no a ese pobre hombre le vamos a arruinar la carrera".

En vez de ello, cuando se denuncia un caso "hay que atajarlo y llegar hasta sus últimas consecuencias y nunca poner en duda la palabra de una mujer", concluye Rominguera.