Papá Noel viaja en moto y es solidario en Zamora

Un año más, y ya van nueve, la Papanoelada motera ha registrado una importante afluencia de aficionados a las dos ruedas que, además de despertar la ilusión infantil con sus trajes de Papá Noel, han mostrado su vena más solidaria con la entrega de productos al Banco de Alimentos.

Cientos de moteros, la mayoría con los trajes rojos y la barba blanca de Santa Claus, y algunos con el verde inconfundible del Grinch, han recorrido las calles de la ciudad en una Papanoealada que ha adelantado media hora su salida de la Plaza Mayor. Ha sido al mediodía cuando las motos, escoltadas por la Policía Municipal, han comenzado su recorrido por las calles de la ciudad para llegar primero al Banco de Alimentos de Zamora de la carretera de Villalpando, previo paso por el barrio de San José Obrero.

Posteriormente, tras la entrega de alimentos no perecederos que irán destinados a las personas con menos recursos para que estos días también puedan disfrutar de una Navidad en condiciones, los motores se han dirigido hasta el bar El Secreto, en el entorno de los Tres Árboles, para acabar la jornada solidaria con un aperitivo y un refresco con el que brindar por unas felices fiestas.

Zamora. Plaza Mayor. Papanoelada motera. / Alba Prieto / LZA

El organizador del evento, Joaquín Alonso, ha recordado el origen solidario de la Papanoelada, que surgió de un grupo de amigos porque se celebraba en otros lugares y dijeron que por qué no en Zamora. Al principio, fue un evento improvisado, sin permisos y sin estructura organizativa, pero ahora se ha convertido ya "en algo clásico", que cuenta con el apoyo de la Policía Municipal y, además de mostrar la solidaridad de los zamoranos en forma de Papá Noel, permite animar las calles, dar ambiente festivo e incentivar la actividad hostelera con el disfraz más demandado en estas fechas. Papá Noel viaja este domingo en moto en Zamora.