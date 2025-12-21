Mañueco destaca "la fuerza de los zamoranos" en una felicitación navideña con poco ruido... y muchas nueces

Las tiendas de Castilla y León lo notan desde hace semanas. Las calles de las grandes ciudades están repletas de gente con el paso de los días. No cabe duda de que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina. Una época del año muy especial con la que también llegan las tradicionales felicitaciones de los partidos políticos de cara al nuevo año. Entre otros muchos actores del espectro autonómico, destaca en las últimas horas el mensaje publicado por el Partido Popular de Castilla y León, con el presidente Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza. Un vídeo en el que el protagonismo recae en las nueve provincias... y también en un fruto propio de la tierra, las nueces.

En la primera parte de la felicitación navideña de los populares, la 'voz en off' del presidente de la Junta de Castilla y León enumera una por una todas las provincias que forman la Comunidad, dando además un detalle que caracteriza a todas ellas. Por orden alfabético, las últimas palabras en sonar en la mitad inicial del vídeo son "la fuerza de los zamoranos", poniendo en valor la garra de quienes habitan en la provincia. Una descripción que se une a "la determinación de los leoneses" por el norte y "la autenticidad de los salmantinos" por el sur, dando muestra del orgullo de Alfonso Fernández Mañueco por la tierra que le vio nacer.

El eje fundamental sobre el que versa gran parte del vídeo son las nueces, un fruto que encaja a la perfección con la identidad castellano-leonesa, tal y como explica el dirigente autonómico en su intervención. Una pieza que "no faltan en la mesa" durante estas fechas y que, al igual que en el caso de los habitantes de la Comunidad, "lo importante no son las cáscaras". Siguiendo con la misma línea, Alfonso Fernández Mañueco desea que "sea una Navidad en la que valoremos más lo que somos y lo que llevamos dentro", destacando que en "aquí... menos ruido y más nueces" a la vez que se entremezclan escenas del presidente autonómico repartiendo este fruto por las calles.

Cierre de 2025 en Zamora

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, visitó el pasado jueves la junta directiva del Partido Popular de Zamora y subrayó la oportunidad que supondrá el nuevo polígono Zamora Norte en retención de talento joven y lucha contra el paro juvenil. Fernández Mañueco, que encabezó con su presencia esta reunión previa a la cena navideña del partido en la provincia, destacó igualmente las oportunidades que se generan con esa infraestructura industrial y se mostró convencido de que "no tardando mucho, mucha gente estará entrando allí para trabajar".