El mantenimiento óptimo de unas aceñas del siglo XII, "vital" para medio millar de regantes en Zamora

El mantenimiento en un estado adecuado del azud de las aceñas de Gijón resulta "vital" para el medio millar de regantes del canal de San Frontis y así lo han constatado en la asamblea de la comunidad de riego celebrada este domingo.

Por ello, al ser el Ayuntamiento de Zamora el nuevo concesionario de la gestión de esas aceñas del siglo XII, en las que en la actualidad acomete obras de rehabilitación, la comunidad de riego ha mantenido conversaciones y espera en un futuro llegar a un acuerdo con el Consistorio para que asegure la adecuada conservación del azud durante la campaña de riego.

En caso contrario, puede verse comprometida el agua que necesitan las 1.551 hectáreas de cultivos de regadío que suman los 496 comuneros de ese canal.

Asamblea de la comunidad de regantes del canal de San Frontis. / Alba Prieto

Ellos captan el agua de la orilla izquierda del Duero a la altura del inicio de la carretera de Carrascal, desde donde la elevan a la balsa de riego de San Frontis, para desde ella distribuirla por todo el canal.

"Necesitamos mantener la cota de agua para que puedan cogerla, si el azud en algún momento no está en condiciones, no podemos regar", advierten desde la comunidad de regantes, que por ello ha iniciado conversaciones con el Ayuntamiento para ver qué solución se puede adoptar que asegure el correcto estado del azud.

Esa cuestión se ha analizado en la asamblea de regantes, en la que se ha reelegido a Gregorio González como presidente de la comunidad, se han renovado cuatro vocales y han entrado tres nuevos.

También se ha acordado mantener sin cambios ni subidas las tarifas de riego de cara al próximo año.