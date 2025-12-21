Los loteros apuran las últimas horas: esto es lo que se ha gastado Zamora en El Gordo

Zamoranos y zamoranas mantienen viva la tradición de comprar el número de la Lotería de Navidad que les puede sacar de pobres, como suele decirse. La esperanza no es cuestión de edades, "hemos tenidos jóvenes, personas más mayores, de todo", coinciden en señalar desde las administraciones de la capital que han visto colmadas sus expectativas respecto al índice de ventas. Salvo alguna excepción puntual que ha registrado una caída de ventas de un 4%, la costumbre arraigada ha dejado el porcentaje de boletos comprados en el mismo que el año pasado, entorno al 95% en la inmensa mayoría.

Aunque el balance real llegará a media noche, cuando las líneas online ya tampoco expidan boletos para El Gordo, la satisfacción por el resultado de esta campaña de 2025 es satisfactoria entre titulares de las adminsitraciones de la capital que tenían adjudicados para vender un total de 91.612 décimos que traducido en euros equivale a 18.322.400 euros. El cierre de caja se estima, pues, en unos 17.406.280 euros, la cantidad aproximada que se habrá gasto en la provincia de Zamora para probar suerte con la Lotería de Navidad este año.

Una cantidad nada despreciable, si se tiene en cuanta que las Edades del Hombre no han dejado las ganancias que esperaban obtener los loteros y las loteras de la capital, algunos tendrán que devolver más números de lo esperado por esa circunstancia, lamentaban desde una administración. Aún así, el balance es más que positivo. Solo queda desear buena suerte.