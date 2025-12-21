Un incendio en la cocina de un bar, sin heridos, pone en alerta a los vecinos de Zamora capital
Los servicios de extinción han acudido con celeridad para extinguir las llamas y acordonar la zona
Con el frío como protagonista en las calles de Zamora, los pequeños incendios en inmuebles han vuelto a ser protagonistas este domingo en la capital. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación de este nuevo contratiempo del fin de semana se produjo a las 16:31 horas, cuando varios vecinos han dado la voz de alarma por el humo que salía de un establecimiento hostelero de la avenida Cardenal Cisneros. Hasta allí se han desplazado con celeridad los servicios de emergencias debido a la presencia de fuego en el interior, pudiendo apagar las llamas sin que estas causaran ningún herido.
Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizaron hasta allí agentes tanto de la Policía Municipal de Zamora como de la Policía Nacial, así como el servicio de Bomberos de la capital. A su llegada al lugar de los hechos, han podido solucionar la situación sin mayores problemas y sin que hubiera heridos, pese a que en un primer momento también se había informado de la situación a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Mientras se sofocaban las llamas y se aseguraba el espacio calcinado, se ha acordonado la zona hasta que se den por concluidas las labores de extinción por parte de los bomberos e investigación por parte de los agentes policiales.
