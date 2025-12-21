"Fernando Valera, obispo de Zamora: "En solo cinco años he enterrado a 26 curas, el 20% del clero"

Obispo de Zamora Fernando Valera llegó en diciembre de 2020 a hacerse cargo de la Diócesis de Zamora ocupando una plaza vacante en aquel momento. Cinco años de trabajo que comienzan a dar sus frutos, un lustro que le ha permitido conocer mejor la idiosincrasia y los problemas de este territorio.

Estamos en el Año Jubilar de la Esperanza y la muestra "EsperanZa" está abierta desde mediados de octubre. ¿Qué primer balance hace del regreso de Las Edades a la capital?

Está teniendo una respuesta excepcional La exposición ha cubierto los objetivos que queríamos y que el equipo fue trabajando. En el trayecto que yo hago hasta el Obispado, me cruzo con tantísimas personas que me van dando las gracias, me dicen que es especial, que comparando con otras es muy buena, que hay obras maravillosas... Hemos hecho una exposición que responde al grito del incendio de la Culebra y que está para que todos la disfrutemos.

Hay imágenes que procesionan en Zamora y en otras localidades que tienen su peso específico en la muestra, ¿qué va a pasar?

La recta final de la muestra será distinta. Unas cuantas piezas volverán a su lugar de origen para procesionar y terminaremos con dignidad una exposición que estará hasta el Domingo de Resurrección.

Fernando Valera obispo de Zamora / José Luis Fernández / LZA

Han realizado ya una actividad paralela cultural de muy alto nivel, ¿habrá más?

Sí, va a haber un gran concierto de David Rivas (compositor de la música de la muestra), que aún está gestándose. Será en torno a febrero. Además, ZamorArte también está trabajando en distintas cuestiones vinculadas al teatro y algunas actuaciones de coros de la ciudad. Todo se va a ir llenando, a principios de año, de una tonalidad en torno a "EsperanZa".

El patrimonio es una de las grandes riquezas de la diócesis y también su gran talón de Aquiles. De hecho, uno de los templos que ha sido un quebradero de cabeza los últimos ejercicios ha sido el de Molacillos.

El objetivo ahora es comenzar las obras a principios de año. Ya se han licitado y se encargará una empresa zamorana, Zacosal. Empezamos ya en enero y la urgencia va a quedar cubierta con esta actuación.

¿Cómo van las obras del Palacio Episcopal?

El Palacio Episcopal va lento porque las empresas ahora mismo van muy lentas. La fase que estamos cerrando corresponde a las cubiertas del claustro para convertir ese espacio en una zona versátil y permitir que el archivo amplíe sus capacidades, tanto de depósito como de servicio a los investigadores. Y en el momento que se termine, empezaremos con la fase siguiente que consiste en la adecuación de la planta superior para tener un Palacio Episcopal visitable.

Finalmente, ¿qué podrá verse?

Será un espacio cultural que podrá ser, en algunos momentos, visitable para conocer cuál era la idiosincrasia de un obispo que vivía en un Palacio Episcopal. Podrá verse la Sala del Trono, el despacho del obispo o el mirador hacia el Duero. No obstante, el comedor oficial seguirá siéndolo y estará abierto a lo que es la vida de nuestra diócesis. Se trasladará el Museo Diocesano y posiblemente el Catedralicio. Queremos ser vida y ser esperanza. En el entorno de la Catedral va a ser la gran apuesta de la diócesis. No solo se va a abrir una calle, va a ser este espacio cultural, va a ser el ascensor y la subida a las cubiertas y será el Museo de los Tapices .

Fernando Valera obispo de Zamora / José Luis Fernández / LZA

¿Qué será de Santo Tomé?

En principio, Santo Tomé se dedicará a cuestiones relativas a arte, cultura y patrimonio, pero eso está aún trabajándose.

¿Cómo va la actuación para hacer visitable la cubierta de la Catedral y el ascensor?

Lenta, pero va. No se perderán los Fondos Europeos.

¿Y el desembarco de la Universidad Pontificia en Zamora?

En principio, el acuerdo verbal que tenemos es comenzar en el curso 2027. Empezaremos un posgrado en Educación y, a partir de ahí, se irá haciendo extensible a alguna especialidad más. Estará físicamente en lo que eran las aulas del seminario.

¿Habrá más llegadas auspiciadas por el Obispado?

Recientemente, el presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, Jaime Mayor Oreja, visitó la exposición "EsperanZa", y se abordó la posibilidad de establecer una colaboración orientada a la organización de actividades de carácter universitario. Queremos aprovechar Las Edades del Hombre para invitar a gente que pueda abrir nueva perspectivas para Zamora.

Fernando Valera obispo de Zamora / José Luis Fernández / LZA

¿Qué más esfuerzos están haciendo?

Ahora en enero vendrá un grupo de empresarios de Madrid que hemos invitado, a través de María Vallejo Nágera, que hizo una peregrinación con ellos. Queremos que la gente venga a ver la belleza y que vean que Zamora es un lugar especial donde merece la pena mirar al futuro.

Su domicilio se ha convertido en la primera casa convivencial de la diócesis, un modelo que desean que se implante entre los sacerdotes. ¿Cuál será el futuro de la Casa Sacerdotal?

En principio, los sacerdotes que viven allí no se trasladarán. Deseamos que los sacerdotes que están allí terminen su estancia en el mismo lugar.

Ha cumplido cinco años al frente de la Diócesis de Zamora. Cuando usted llegó se decía que este cura murciano venía a "levantar las alfombras". ¿Qué balance efectúa de su lustro como obispo?

Yo no he levantado ninguna alfombra (risas). He venido a trabajar para la Iglesia y por lo que la Iglesia me pide. En las actuaciones que hemos ido haciendo siempre hay claroscuros, uno a veces se equivoca. A mí hay una frase que me gusta de (José Manuel) Chillón, que cuando hay alguna dificultad, dice que un coche tiene seis marchas y una marcha atrás, y, de vez en cuando también, hay que utilizar la marcha atrás. En estos cinco años ha habido aciertos, ha habido equívocos y ha habido deseos que no se han cumplido. En estos cinco años se han ido creando equipos de trabajo sinodal en casi todos los campos de la diócesis, donde ha sido importante la presencia de los laicos, la presencia de la mujer, la presencia de la vida religiosa y, evidentemente los que ya estábamos, los sacerdotes. Algo que en principio parecía que era una teoría ya, es una realidad.

¿Con qué logro se queda?

Me quedaría con la visita a todo lo que son los pueblos de la España vaciada. Para mí ha sido entrañable, ha sido también doloroso constatar la realidad, pero he recibido cariño y he recibido muestras de agradecimiento. Yo lo único que he dado es una palabra de esperanza y de ponernos a trabajar. Lo más interesante ha sido, porque posiblemente es lo más nuevo que yo he recibido en Zamora, lo que significa realmente la despoblación, lo que significa que los pueblos que se nos queden sin gente o solo con gente mayor y que eso es un motivo no de desilusión, no de apatía, de bajar los brazos, sino que es el reto de mirar el futuro con esperanza, de trabajar por Zamora y de poner a toda la Iglesia, todos los medios de la Iglesia, todas las personas que estamos en la Iglesia al servicio de esta sociedad porque juntos podemos mirar al futuro.

La Iglesia tiene presencia activa en lo rural. ¿Habrá cambios?

Vamos a hacer una reforma de las unidades pastorales para que puedan responder a algo que ya hemos ensayado, que son equipos de evangelización, y que las unidades pastorales no estén unidas a un sacerdote, lo que ha quedado obsoleto. Una unidad pastoral la puede llevar un laico, la puede llevar un religioso, una religiosa, una laica, es decir, queremos equipos de evangelización que estén presentes. Lo estamos ensayando desde varios años en Aliste, con Teo (Nieto) a la cabeza prácticamente de más de medio arciprestazgo, pero un equipo con él, donde antes había dos sacerdotes, ahora hay cuatro, hay laicos y hay religiosas.

¿Qué calendario hay para su implantación en todo el territorio diocesano?

Como caminamos con personas, tiene que llevar el ritmo de las personas. A un sacerdote de 80 años no le podemos pedir que haga un cambio estructural, pero ya va habiendo sacerdotes que son párrocos de Zamora y que tienen una gran visión hacia pueblos en un equipo. Siguen siendo los mismos sacerdotes, o, alguno más, pero con una visión más amplia. El clero joven no podemos dejarlo solo en el campo, en el medio rural, abandonado, tiene que tener actividad y tiene que tener vida.

¿Qué tal está funcionando el programa de sacerdotes que vienen de otras latitudes, que se forman en la Pontificia y ayudan a su vez en la diócesis?

Yo estoy viviendo todo este curso con tres sacerdotes. Es compartir cómo son sus estudios, cómo es su vida... Es muy enriquecedor porque es el intercambio de su visión, su experiencia, la alegría. Es gente joven, con mucha vitalidad que comparten con el obispo qué dificultad han tenido y ellos ven que el obispo prepara la comida el domingo porque le toca... A mí me aporta ir por la calle, me aporta en todos los sitios que voy, porque si no parece que se queda uno en la burocracia y no en el día a día de las personas.

Si pudiera dar marcha atrás en algo de lo hecho a lo largo de estos cinco años sería ...

A mí me hubiese gustado llevar un ritmo y a veces las cosas deberían de haber ido un poco más despacio. Ahora que están asentadas unas cuantas cosas, veo que en Zamora hay mucha gente mayor, que hay muchos problemas de patrimonio y a veces las cuestiones tienen que ir un poco más despacio. Yo pongo muchas veces un ejemplo. Cuando yo voy de Murcia hacia mi pueblo, cuando cambio de una autovía a otra, ahí hay un polígono industrial y de una Navidad a otra apareció una nave de una marca muy conocida, de un kilómetro cuadrado de extensión. Yo he tenido una parroquia en esa zona y veo su avance.

Este año ha sido un poco convulso en índole interna. Han trascendido tensiones internas. El anterior vicario general dimitió y ha recurrido a Roma su traslado de la parroquia en la que estaba. ¿Cómo se encuentra el asunto?

Todo sacerdote ante una actuación del obispo y de un traslado, le asiste el derecho de recurrirlo y lleva su ritmo. El dicasterio encargado todavía no se ha pronunciado y ahora no tiene secretario, por lo que irá lento.

¿El clero diocesano está unido?

Lo fundamental no es que estemos o no estemos de acuerdo en los criterios, puede haber criterios distintos en las actuaciones, lo importante en el presbiterio es la comunión. Yo, la experiencia que voy teniendo, es que es un presbiterio que participa, que celebra, que ayuda. Es un presbiterio donde yo he enterrado a 26 sacerdotes en 5 años, es el 20% del clero. Eso determina evidentemente un presbiterio porque es muy mayor y no ha habido cambio generacional. Hay un grupito de sacerdotes jóvenes, pero muy pequeño y un clero mayor, pero entrañable. Yo he dicho muchas veces, que es un clero con actitudes heroicas, que es generoso, que está dispuesto a entregarse, que hace acciones, que va a pueblos... Que haya alguna divergencia no quiere decir que no haya comunión, que no haya misión conjunta, que no haya trabajo en común.

Ha dado un dato muy contundente: ha enterrado a 26 sacerdotes, uno de ellos Javier Prieto, que acababa de ser ordenado. ¿Es lo más duro que ha tenido que afrontar en su episcopado?

Es constatar la realidad en el acto. Es decir, que las cosas no son teorías cuando hablamos del envejecimiento, cuando hablamos de la despoblación, no es una teoría, sino es una práctica. Cada sacerdote que muere son parroquias que quedan sin atender al modo como se atendían o se acompañaban anteriormente y realmente es doloroso. De 123 sacerdotes a 97 es un cambio sustancial y el clero menor de 65 años lo integran 37 curas. La realidad es demoledora y de ahí la necesidad de una reestructuración.

Pero también la feligresía tiene que cambiar de chip.

El cambio al que nosotros tenemos que responder va más rápido que las capacidades que tenemos para responder ante esas variaciones. Y estamos respondiendo, se están integrando laicos y se están integrando religiosas y mujeres. El papel de la mujer en la Iglesia está siendo muy importante.

Y, si los hermanos y las damas así lo votan, las mujeres podrían desfilar el Viernes Santo y los hombres el Sábado Santo en las procesiones de Jesús Nazareno lográndose una igualdad real . ¿Desde el Obispado han movido ficha para que la directiva lo propusiera?

Yo creo que la palabra en Zamora es acompañar. A veces a mí me gustaba mover y yo estoy aceptando que es acompañar. Y acompañando hacemos camino común.

El año pasado la Junta pro Semana Santa por estas fechas estaba dinamitada y usted se sentó con ellos y se pusieron las bases para que las aguas volvieran a su cauce y parece que se han reconducido. ¿Qué relación mantiene con ellas?

La relación es muy buena, pero yo he tenido una relación muy buena antes, durante y después. A veces los tiempos en Zamora hay que respetarlos.

¿Reactivarán el nuevo Estatuto Marco?

El nuevo Estatuto Marco está ahí para aprobarlo en cuanto la delegación, que lo está analizado, lo diga. Es un Estatuto Marco para más de 500 cofradías que existen en toda la Diócesis de Zamora, no solo para las de Semana Santa.

Tras el fallecimiento de José Luis Alonso Coomonte, el artista Antonio Pedrero ha pedido que el Obispado solicite al Museo al Reina Sofía el depósito de la obra del "Ostensorio".

Lo intentaremos porque es ponerlo en valor y tenemos unas cuantas obras de Coomonte muy interesantes.