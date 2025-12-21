Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La editorial sanabresa Cabina Azul publica "Cocó y el baile mágico", el primero de cinco libros con un conejo como protagonista

La zamorana Ester Rodríguez y María Jesús Calvar lanzan su primer cuento infantil para aprender a gestionar las emociones

Un momento de la lectura de «Cocó y el baile mágico».

B. Blanco García

Cocó, el conejo mágico, brinca al rescate de los niños cuando tienen dificultades para gestionar sus emociones, pequeños retos que los llenan de inseguridades y miedos.

Así es el protagonista de "Cocó y el baile mágico", una manera didáctica y divertida de afrontar retos diarios para niños de la etapa de Infantil que nace del trabajo conjunto entre la pluma de la zamorana Ester Rodríguez y la experiencia en el aula de la maestra María Jesús Calvar, con un protagonista que aparece para escuchar, entender y ayudar a superar emociones.

Un trabajo con acento zamorano

"Cocó y el baile mágico" es el primero de los cinco libros que estas escritoras ponen en el mercado gracias a la editorial Cabina Azul, con sede en Puebla de Sanabria.

El libro ya se puede encontrar en las librerías de la ciudad y ayer se realizó una lectura en la Biblioteca Pública con los más pequeños con una gran acogida.

