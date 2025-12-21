La editorial sanabresa Cabina Azul publica "Cocó y el baile mágico", el primero de cinco libros con un conejo como protagonista

Cocó, el conejo mágico, brinca al rescate de los niños cuando tienen dificultades para gestionar sus emociones, pequeños retos que los llenan de inseguridades y miedos.

Así es el protagonista de "Cocó y el baile mágico", una manera didáctica y divertida de afrontar retos diarios para niños de la etapa de Infantil que nace del trabajo conjunto entre la pluma de la zamorana Ester Rodríguez y la experiencia en el aula de la maestra María Jesús Calvar, con un protagonista que aparece para escuchar, entender y ayudar a superar emociones.

Un trabajo con acento zamorano

"Cocó y el baile mágico" es el primero de los cinco libros que estas escritoras ponen en el mercado gracias a la editorial Cabina Azul, con sede en Puebla de Sanabria.

El libro ya se puede encontrar en las librerías de la ciudad y ayer se realizó una lectura en la Biblioteca Pública con los más pequeños con una gran acogida.