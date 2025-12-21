Cómo y dónde cobrar premios en Zamora: ventanilla, banco, plazos y cobro por Bizum

Como cada 22 de diciembre, miles de zamoranos y ciudadanos de toda España viven con intensidad y esperanza el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Desde primera hora de la mañana, las administraciones de lotería, bares y casas se llenan de grupos de familiares y amigos para seguir el sorteo desde el Teatro Real.

La ilusión lo embarga todo con la esperanza de ser agraciados con El Gordo.

Si eres uno de los agraciados, no solo con El Gordo sino con cualquier otro premio, a continuación te contamos desde cuándo y cómo se puede cobrar el décimo premiado.

¿Desde cuándo puedo cobrar un premio?

Los premios de la Lotería de Navidad ya se podrán reclamar desde la misma tarde del 22 de diciembre, a partir de las 18:00 de la tarde, una vez terminadas las comprobaciones oficiales.

El plazo es hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses del día siguiente al sorteo.

Los requisitos para cobrar son prensentar el DNI e imprescindible llevar el décimo orignal premiado.

¿Dónde cobrar el premio en Zamora?

Si los premios son inferiores a 2.000€:

Se pueden cobrar en cualquier administración de loterías o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado en la ciudad de Zamora.

en la ciudad de Zamora. Importante: también es posible cobrar estos premios mediante Bizum en muchos de estos puntos de venta, siempre que el comercio lo tenga habilitado. Esto permite recibir el dinero al instante en el móvil sin tener que llevar efectivo.

también es posible en muchos de estos puntos de venta, siempre que el comercio lo tenga habilitado. Esto permite recibir el dinero al instante en el móvil sin tener que llevar efectivo. Administración de Loterías y Apuestas del Estado y en kioscos y puntos de venta oficiales distribuidos por la ciudad.

Premios iguales o superiores a 2.000€:

Los premios a partir de 2.000€ deben cobrarse en entidades financieras autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado, como BBVA o CaixaBank, que son las principales entidades colaboradoras en España para este tipo de cobros.

En Zamora, puedes acudir a una sucursal de estas entidades con tu décimo premiado y tu documento de identidad para efectuar el cobro.

Premios comprados online (oficial)

Si adquiriste el décimo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado:

Premios mayores se abonarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que reflejada del jugador en su perfil.

se abonarán mediante a la cuenta que reflejada del jugador en su perfil. Premios pequeños se ingresarán en la cuenta de juego y, si lo eliges, también pueden ser transferidos a tu cuenta bancaria.

Consejos útiles a la hora de cobrar

Firma el reverso del décimo para evitar problemas si se pierde o es robado.

para evitar problemas si se pierde o es robado. Si el décimo está deteriorado , dirígete a un punto de venta oficial y solicita la “Solicitud de Pago de Premios” para validar el billete.

, dirígete a un punto de venta oficial y solicita la “Solicitud de Pago de Premios” para validar el billete. Si compartes el décimo, identifica a todos los participantes cuando vayas a cobrar premios de más de 2.000€ para que el banco pueda repartir correctamente el dinero.

Una tradición que une generaciones

La Lotería de Navidad no es solo un sorteo; es un momento de encuentro y emoción que une a familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo. En Zamora, como en el resto de España, la ilusión de comprobar si ha caído un premio convierte cada año el 22 de diciembre en una jornada inolvidable.