Los ciudadanos extracomunitarios que viven en Zamora se duplican en cinco años, ¿cuántos hay ya?

Cada vez son más las personas procedentes de países de fuera de la Unión Europea que residen en Zamora.

De hecho, la provincia ha visto como en cinco años prácticamente se han duplicado las autorizaciones de residencia concedidas a ciudadanos extracomunitarios. Si en el año 2020 eran un total de 2.146, en el primer trimestre de este año ascendían a 4.168. Los datos oficiales, recopilados por la Agencia Ical, reflejan un incremento aún mayor en el conjunto de Castilla y León, ya que esas autorizaciones han pasado de 33.000 a más de 88.000 en la Comunidad.

De hecho, Zamora sigue estando a la cola en permisos de residencia. Todas las demás provincias tienen un número mayor, y la siguiente con menos extranjeros de fuera de la UE es Soria, con más de 5.400.

En lo que si destaca Zamora, es por ser una de las tres provincias con mayor aumento de las autorizaciones de residencia concedidas por arraigo. Una de cada cinco corresponden a esa vía. Frente a ese 20%, en Burgos ese tipo de autorizaciones representaron el 23% del total y en León el 21%, como las provincias en las que más se recurrió a esa fórmula para lograr la residencia. El arraigo es la herramienta del Reglamento de Extranjería que permite otorgar de manera extraordinaria un permiso temporal de residencia y trabajo a las personas que demuestren un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años en España.

Arraigo de latinoamericanos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destaca que dos de cada tres personas beneficiadas por esta figura son latinoamericanas. Hasta el punto que hay 4,2 millones de personas nacidas en algún país latinoamericano en España, que representan el 60% de la población extranjera.

A quienes llegan fuera de las fronteras de la Unión Europea, hay que sumar los residentes en Zamora naturales de otros países comunitarios. Su número es mucho mayor y en ese caso Zamora no figura a la cola de la Comunidad, algo en lo que influye la cercanía con Portugal, que hace que cada vez se esté más cerca de la cifra de cinco dígitos en número de comunitarios que viven en la provincia.

Los ciudadanos de la UE que residen en Castilla y León han aumentado en los últimos años pero a menor ritmo que los que llegan de otros países. Se ha pasado de los 120.159 existentes en el año 2015 a los 143.289 actuales. En los últimos doce meses, la cifra aumento en 1.778.

Comunitarios

En este apartado, Valladolid (30.540) y Burgos (30.093) están muy por encima que el resto, seguida de la provincia de Segovia (21.160), León (17.538) y Salamanca (13.604). Por debajo de los 10.000, aparecen Zamora (9.752), Ávila (7.966), Soria (6.880) y Palencia (5.756). En España, residen, en la actualidad, 3,7 millones, casi un millón más que hace una década.

En el conjunto del país, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consultados por la Agencia Ical, se concedieron 1,4 millones de documentos de residencia a extranjeros, un 23,1 por ciento más que en 2023. De ese número, 1,1 millones fueron autorizaciones de residencia en régimen de extranjería. A nivel nacional, las personas de tres nacionalidades -Ucrania, Marruecos y Venezuela- recibieron el 41 por ciento de los documentos de residencia expedidos en 2024. El mayor incremento se produjo en los permisos concedidos a los ucranianos, que se multiplicaron por cinco, al pasar de 43.468 a 221.469. A fecha de 30 de septiembre pasado, había 5.666 ucranianos con residencia en Castilla y León.